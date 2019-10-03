«Русским понравится». Опубликована переписка американских дипломатов об Украине и Байдене

Источник материала: Tut.by

В среду была опубликована переписка спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера с высокопоставленными американскими дипломатами и помощником президента Украины Владимира Зеленского. Из их текстовых сообщений следует, что дипломаты добивались от Зеленского пресс-конференции с заявлениями, которые помогли бы президенту США Трампу в предвыборной кампании. Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.



Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Волкер сам предоставил свою переписку конгрессу. Сообщения были опубликованы на сайте Комитета по иностранным делам палаты представителей США. Именно в нижней палате сейчас проводится расследование в рамках процедуры импичмента президента.

«Если президент убедит Трампа»

Из переписки следует, что дипломаты связывали ключевые события в двусторонних отношениях — официальный визит Зеленского в Вашингтон и выделение военной помощи Украине — с готовностью украинского президента идти навстречу Трампу.

25 июля, в день телефонного разговора Трампа с Зеленским, спецпредставитель Госдепа по Украине Волкер написал советнику Зеленского Андрею Ермаку, что получил информацию из Белого дома.

«Если президент З убедит Трампа, что докопается до сути случившегося в 2016 году, мы определим точную дату для визита в Вашингтон», — говорится в сообщении.

Во время разговора Трамп просил Зеленского выяснить, «что произошло со всей этой ситуацией с Украиной» в 2016 году. Речь идет о неподтвержденной теории, согласно которой Украина играла какую-то роль в хакерских атаках во время предвыборной кампании в США в 2016 году.

«Русским это понравится»

В переписке американских дипломатов также обсуждается вопрос публичного заявления, интервью или пресс-конференции, где Зеленский бы пообещал начать расследование в отношении «Бурисмы» — компании, в совете директоров которой был сын бывшего вице-президента Джо Байдена.

Байден лидирует в опросах общественного мнения среди демократов, и именно он, скорее всего, составит конкуренцию Трампу на президентских выборах в 2020 году.

Из переписки следует, что Волкер обсуждал с Ермаком работу над текстом заявления и договаривался о том, когда оно будет сделано.

За неделю до звонка, в котором Трамп попросил Зеленского проконтролировать расследование против Байдена, администрация президента США заморозила выделение военной помощи Киеву на сумму в 391 миллион долларов, ранее одобренной конгрессом.

«Кошмаром будет, если они дадут интервью и не получат военной помощи. Русским это понравится (а я подам в отставку)», — написал временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор в сообщении от 8 сентября.

«С задержкой [военной помощи] мы заставили веру [украинской администрации] в нас пошатнуться. Отсюда — мой кошмарный сценарий», — добил Тейлор. В тот же день он добавил, что считает безумием «удерживать военную помощь в обмен на помощь с политической кампанией».

В ответ посол США в ЕС Гордон Сондланд ответил, что тот неверно интерпретировал позицию Трампа, и предложил прекратить переписку.

В итоге Зеленский не сделал публичного заявления, которое, будь оно совершено, можно было бы приравнять к помощи Трампу на президентских выборах 2020 года и прямому вмешательству в американский избирательный процесс.