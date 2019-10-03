Ан-12 совершил аварийную посадку под Львовом, погибли 5 человек

Пять человек погибли и три пострадали в результате авиакатастрофы в 1,5 км от аэропорта «Львов» 4 октября около 7 утра.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на странице в соцсети Facebook.

Информацию подтвердили в Главном управлении ГСЧС во Львовской области. На сайте ведомства сообщают, что спасатели деблокировали из самолета трех пострадавших, которых отправили в медучреждения Львова. В результате падения погибли пять человек.

Замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк подтвердил факт трагедии и сообщил на странице в Facebook, что в 6.42 борт запросил разрешение на посадку на аэродроме Львов, а в 6.48 самолет пропал с экранов радаров.