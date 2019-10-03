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Ан-12 совершил аварийную посадку под Львовом, погибли 5 человек
04.10.2019 11:43 — Новости Мира | БДГ
Источник материала: БДГ
Пять человек погибли и три пострадали в результате авиакатастрофы в 1,5 км от аэропорта «Львов» 4 октября около 7 утра.
Об этом
Информацию подтвердили в Главном управлении ГСЧС во Львовской области. На сайте ведомства сообщают, что спасатели деблокировали из самолета трех пострадавших, которых отправили в медучреждения Львова. В результате падения погибли пять человек.
Замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк подтвердил факт трагедии и
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Пять человек погибли и три пострадали в результате авиакатастрофы в 1,5 км от аэропорта «Львов» 4 октября около 7 утра.
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