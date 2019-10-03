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Трамп подписал безвиз для поляков

04.10.2019 19:33 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дональд Трамп подписал соглашение о включении Польши в безвизовую программу. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Как пишет издание, Польша выполнила главное условие: уровень отказа в выдаче деловых и туристических виз упал ниже 3%.

«Процент отказов в выдаче виз в консульствах США в Польше первый раз в истории страны упал до 2,8%, то есть на 0,2% меньше необходимого уровня», — пишет издание.

Теперь поляки смогут въезжать в Соединенные Штаты и находиться там на срок до 90 дней без визы. Тем не менее присоединение к программе безвизового въезда не означает автоматического попадания в США: сотрудники иммиграционной службы во время прохождения паспортного контроля в пункте прибытия будут принимать решение конкретно по каждому желающему посетить США гражданину Польши.

В сентябре, напомним, во время встречи с польским президентом Дональд Трамп пообещал, что жители Польши смогут посещать Америку без виз уже до конца этого года.

 
 
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Как пишет издание, Польша выполнила главное условие - уровень отказа в выдаче деловых и туристических виз упал ниже 3%.
 
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