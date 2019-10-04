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Присяжный в США получил тюремный срок за то, что проспал

05.10.2019 09:51 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд американского штата Флорида приговорил присяжного заседателя к 10 дням тюремного заключения за то, что он проспал и не явился к началу судебного разбирательства.


Фото: Allen Allen / Flickr

В августе 21-летний Деандр Сомервиль из города Уэст-Палм-Бич был назначен членом жюри. В первый день судебного разбирательства он проспал заседание и не уведомил об этом суд.

Судья обвинил присяжного в неуважении к суду и отправил в тюрьму на 10 суток, а также наложил на него 150 часов общественных работ и оштрафовал на 223 доллара.

После отбытия срока Сомервиль заявил, что обжалует приговор, который, по его мнению, оказался чрезмерным.

«Теперь у меня есть судимость, я чувствую себя почти что преступником, — сказал он в пятницу местным СМИ. — Теперь я должен давать объяснения в каждом интервью».

Это был первый опыт работы Сомервиля в качестве присяжного заседателя.

Он рассказал местным СМИ, что не услышал звонок будильника, а когда спустя несколько часов проснулся, понял, что пропустил начало судебного заседания. В суд он звонить не стал, потому что, по его словам, разнервничался.

Полицейские пришли в дом Сомервиля и вручили ему повестку в суд.

Он думал, что в худшем случае ему грозит штраф. «Сэр, честно говоря, я проспал и не понял, насколько это серьезный проступок», — объяснял он судье.

Но судья был непреклонен. «Мы почти час вас ждали. Вы не пришли», — сказал судья и отправил присяжного в тюрьму.

Помимо тюремного срока, общественных работ и штрафа суд обязал молодого человека написать письмо с извинениями — по крайней мере из 100 слов.

 
 
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В августе 21-летний Деандр Сомервиль из города Уэст-Палм-Бич был назначен членом жюри. В первый день судебного разбирательства он проспал заседание и не уведомил об...
 
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