В Конгрессе заявили, что переписка дипломатов доказывает попытку шантажировать Зеленского

Источник материала: Tut.by

Опубликованная в четверг sms-переписка высокопоставленных сотрудников Госдепартамента с помощником украинского президента Андреем Ермаком без сомнений свидетельствует о том, что президент США Дональд Трамп пытался шантажировать Владимира Зеленского. Об этом заявил в пятницу в эфире телекомпании CNN председатель комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк).



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— Текст [ sms-переписки ] свидетельствует о попытках шантажировать президента Украины. Я воспринимаю это особенно тяжело, так как я долгие годы выступаю за более тесные отношения США и Украины. Украина была частью Советского Союза и сейчас равняется на Запад, нам следует протянуть ей руку помощи, а мы вместо этого толкаем Украину к России, — утверждал конгрессмен.

Ему был задан вопрос, насколько близко подошли демократы в этом и еще двух комитетах Палаты представителей к точке, когда отказ госсекретаря Майкла Помпео и других представителей администрации республиканца Трампа сотрудничать с расследованием в Конгрессе будет приравниваться к деяниям, за которые полагается импичмент.

— Мы надеемся, что все будет продвигаться вперед. На это указывают некоторые признаки, — ответил Энгел.

— Многое из происходящего бессмысленно, кроме того, что президент пытался использовать ресурс США, чтобы развязать политическую схватку. А это уже неприемлемо, — продолжил глава комитета. По его оценке, яростная реакция президента США на запуск процедуры импичмента указывает на то, что Трамп «сорвался с цепи» и «дыма без огня не бывает».

— Я полагаю, что появился еще один потенциальный осведомитель <…> Появится больше информации и людей, готовых стать свидетелями, я считаю, что впереди будет еще больше и дыма, и огня, — резюмировал Энгел.

Энгел, председатели спецкомитета по разведке Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) и комитета по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс (демократ от штата Мэриленд) направили на этой неделе Помпео совместное письмо, в котором потребовали от главы ведомства предоставить законодателям документы, касающиеся контактов президента с Зеленским. Также были вызваны на слушания для дачи показаний в Конгресс бывший посол США в Киеве Мари Йованович, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент, советник Госдепартамента Ульрих Брехбул и постоянный представитель США при ЕС Гордона Сондланд.

Во вторник Помпео в письме Энгелу заявил, что демократы пытаются «принудить» представителей внешнеполитического ведомства явиться на слушания, хотя законодатели не выписали для этого никаких повесток. Госсекретарь США подчеркнул, что «пять официальных лиц», о которых идет речь, не могут участвовать в каком-либо допросе или слушаниях без консультации с исполнительной ветвью власти, которая гарантировала бы, что в результате этого не будет раскрыта конфиденциальная информация или данные, касающиеся дипломатической переписки. В связи с этим Помпео требует, чтобы на слушаниях вместе с вызванными в Конгресс людьми присутствовал юрисконсульт Госдепартамента.

Процедура импичмента

Процедура импичмента была запущена на почве утверждений о том, что Трамп в июльском телефонном разговоре оказывал давление на Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Американский лидер якобы добивался начала расследования действий сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание Вашингтоном финансовой и военной поддержки Киеву.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси 24 сентября объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден считается наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах. Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на помощь Вашингтона Киеву.