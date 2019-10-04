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Турция готова к вторжению в Сирию. Это может спровоцировать войну и возрождение ИГ
05.10.2019 19:18 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Турции Реджеп Эрдоган
США и Турция заключили соглашение о создании такой зоны 7 августа 2019 года. Как сообщает Reuters, к настоящему моменту они уже осуществили несколько совместных патрульных миссий, но Эрдоган назвал их «фикциями». В сентябре он уже грозил США тем, что, если ситуация не изменится к концу месяца, Турция начнет военную операцию. На заседании Генассамблеи ООН в конце сентября Эрдоган
Одна из основных целей Анкары — добиться очистки этих земель от курдских Отрядов народной самообороны. Турция считает, что они помогают сепаратистам на ее собственной территории, и называет их «террористами». В то же время для США курдские формирования — основные союзники в регионе.
Представители Демократических сил Сирии — по сути, политического крыла курдских формирований, — уже пригрозили Турции «тотальной войной» на границе в ответ на любое «неспровоцированное нападение». Эксперты
Соглашение о создании зоны безопасности было достигнуто на фоне охлаждения американо-турецких отношений из-за того, что Турция первой из стран НАТО
В свою очередь, Россия, по мнению западных аналитиков, с одной стороны, заинтересована в конфликте между США и Турцией. С другой, она с самого начала выступала против создания зоны безопасности, считая, что это нарушает суверенитет правительства Башара Асада. Кроме того, в случае, если турецким войскам удастся оттеснить курдские отряды на юг к центру Сирии, это может ухудшить стратегическое положение сил Асада на территориях, которые они считали полностью подконтрольными.
Наконец, военные планы Эрдогана несут неопределенность для европейских стран. С одной стороны, одна из официально декларируемых им целей создания зоны безопасности — размещение там части из 3,6 миллиона сирийских беженцев, находящихся сейчас на территории Турции. Ранее Эрдоган грозил, что если такая зона создана не будет, то он откроет для них двери в Европу. С другой, полномасштабный вооруженный конфликт может спровоцировать новую волну беженцев, которые постараются добраться до европейских стран.
Если Эрдоган начнет вторжение, то оно будет уже третьим, предпринятым Турцией. Операция «Щит Евфрата» в 2016 году была направлена против Башара Асада, а прошлогодняя операция «Оливковая ветвь» — против курдских формирований.
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Если Эрдоган начнет вторжение, то оно будет уже третьим, предпринятым Турцией. Операция «Щит Евфрата» в 2016 году была направлена против Башара Асада, а прошлогодняя...
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