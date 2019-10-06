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В городах Украины прошли акции противников «формулы Штайнмайера»
06.10.2019 22:25 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В городах Украины 6 октября прошли акции протеста "Остановим капитуляцию" против реализации "формулы Штайнмайера" и особого статуса Донбасса. Об этом сообщает "Громадське", "Радио Свобода" и местные СМИ.
На акцию протеста "Остановим капитуляцию" против реализации "формулы Штайнмайера" и особого статуса Донбасса, которая прошел 6 октября в Киеве, вышли почти 10 тысяч человек. Для обеспечения правопорядка во время акции протеста в Киеве на Майдан Независимости прибыли 300 сотрудников полиции, в том числе военнослужащие Национальной гвардии.
Акции также прошли в большинстве областных центров , в том числе Запорожье, Херсоне, Ивано-Франковске, Сумах, Днепре, Харькове, Черновцах, Виннице, Тернополе, Кропивницкому, Львове, Николаеве, Хмельницком, Полтаве, Одессе, Чернигове, Житомире.
Сообщается, что во Львове около тысячи человек собрались на акцию возле памятника Тарасу Шевченко на проспекте Свободы. В Харькове несколько сотен человек собрались на акцию "Нет капитуляции" на площади Свободы. В Одессе на Приморском бульваре остоялось народное вече против имплементации так называемой "формулы Штайнмайера", сообщается о более 500 участниках акции.
1 октября Минске контактная группа подписала «формулу Штайнмайера»">стало известно, что по итогам заседания трехсторонней контактной группы в Минске стороны
В тот же вечер в центре Киева
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На акцию протеста «Остановим капитуляцию» против реализации «формулы Штайнмайера» и особого статуса Донбасса, которая прошел 6 октября в Киеве, вышли почти 10...
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