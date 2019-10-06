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Путин накануне своего дня рождения отправился в тайгу за грибами
07.10.2019 07:00 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Владимир Путин накануне дня рождения отправился в сибирскую тайгу, где наслаждался осенней природой и собирал грибы. Компанию президенту России составил министр обороны Сергей Шойгу. Видео с отдыха опубликовано в Twitter РИА «Новости».
«Забрались за облака. Почти 2 тысячи метров», — говорит Путин стоя с палкой на горе и добавляет, что «Енисей отсюда красиво смотрится».
Он также собирает грибы и показывает оператору, что на шляпке лежит шишка.
Сергей Шойгу во время прогулки выкопал куст брусники, Путин посоветовал посадить его на даче.
В понедельник, 7 октября Владимиру Путину исполняется исполняется 67 лет. Как ранее сообщал Дмитрий Песков, день рождения президент собирается провести на природе, в кругу родных и близких.
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«Забрались за облака. Почти 2 тысячи метров», - говорит Путин стоя с палкой на горе и добавляет, что «Енисей отсюда красиво смотрится».
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