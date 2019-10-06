Путин накануне своего дня рождения отправился в тайгу за грибами

Источник материала: Tut.by

Владимир Путин накануне дня рождения отправился в сибирскую тайгу, где наслаждался осенней природой и собирал грибы. Компанию президенту России составил министр обороны Сергей Шойгу. Видео с отдыха опубликовано в Twitter РИА «Новости».

«Забрались за облака. Почти 2 тысячи метров», — говорит Путин стоя с палкой на горе и добавляет, что «Енисей отсюда красиво смотрится».

#РИА_Видео

Владимир Путин накануне дня рождения побывал в сибирской тайге, где наслаждался осенней природой. Дмитрий Песков рассказал, что сам день рождения президент собирается провести на природе, в кругу родных и близких. В понедельник главе государства исполняется 67 лет pic.twitter.com/D1QyGxakTm — РИА Новости (@rianru) October 6, 2019

Он также собирает грибы и показывает оператору, что на шляпке лежит шишка.

Сергей Шойгу во время прогулки выкопал куст брусники, Путин посоветовал посадить его на даче.

В понедельник, 7 октября Владимиру Путину исполняется исполняется 67 лет. Как ранее сообщал Дмитрий Песков, день рождения президент собирается провести на природе, в кругу родных и близких.