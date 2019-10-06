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Трамп обвинил спикера Палаты представителей США в госизмене и призвал к ее импичменту

07.10.2019 07:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский президент Дональд Трамп обвинил в воскресенье спикера контролируемой демократами Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в государственной измене и высказался за ее «немедленный импичмент». Соответствующее сообщение он разместил в воскресенье на своей странице в Twitter.


Фото: Reuters

По мнению президента, Пелоси знала о «лжи и массовых подтасовках» председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа, которого Трамп ранее резко критиковал и даже призывал арестовать по причине возможного искажения с его стороны содержания телефонной беседы американского и украинского лидеров. В связи с этим, считает глава государства, Пелоси «во всех отношениях виновна в особо тяжких преступлениях <…> и даже госизмене» наравне с Шиффом. «Как я полагаю, это означает, что они вместе со всеми теми, кто злобно „вступал в сговор“ с ними, всем должен быть немедленно объявлен импичмент!» — заключил Трамп.

Спикер в сентябре заявила о начале процедуры импичмента главы Белого дома в нижней палате американского законодательного органа.

Скандал в Вашингтоне

В США ранее разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, являющегося сыном бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена, в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму беседы американского и украинского лидеров. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского разбирательства в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции Генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, фактически стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях по переизбранию на второй срок.

 
 
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Соответствующее сообщение он разместил в воскресенье на своей странице в Twitter.
 
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