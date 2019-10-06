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«Стреляли». Украина отложила разведение сил на Донбассе
07.10.2019 14:16 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Киев отложил начало разведения сил в Петровском и Золотом. Причиной тому — обстрелы, которым подверглись эти населенные пункты. Об этом во время брифинга сообщил глава МИД Вадим Пристайко.
«Сегодня должно было бы начаться разведение, и действительно об этом была договоренность в Минске нашей переговорной команды… К большому сожалению, вы знаете сами, что были обстреляны несколько дней тому назад Петровское и Золотое. А насколько вы помните, наше решение было в том, что разведение начинается на седьмой день после того, как на этом конкретном участке сохраняется мир и не происходит обстрелов», — цитирует 112.UA Пристайко.
Ранее сегодня
Как сообщил первый командир подразделения и лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий в своем обращении на YouTube-канале партии, бойцы «Азова» заняли свою позицию по приглашению местных жителей, которых «власть хочет оставить без прикрытия».
«Если свою прямую обязанность — защищать каждого украинца, каждый сантиметр украинской земли, не выполняет президент, власть, то ее выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Это наш последний блокпост, и мы даем слово, что никогда его не покинем», — заявил Билецкий.
Он также заявил, что верит в то, что Украина «сломает эту позорную «формулу» [Штайнмайера] и отвод войск не состоится.
Напомним, что на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 1 октября стороны
Вот уже несколько дней в Киеве и других городах Украины проходят
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Ранее сегодня стало известно, что бойцы подразделения специального назначения «Азов» заняли позиции около города Золотое.
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