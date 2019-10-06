«Стреляли». Украина отложила разведение сил на Донбассе

Источник материала: Tut.by

Киев отложил начало разведения сил в Петровском и Золотом. Причиной тому — обстрелы, которым подверглись эти населенные пункты. Об этом во время брифинга сообщил глава МИД Вадим Пристайко.

«Сегодня должно было бы начаться разведение, и действительно об этом была договоренность в Минске нашей переговорной команды… К большому сожалению, вы знаете сами, что были обстреляны несколько дней тому назад Петровское и Золотое. А насколько вы помните, наше решение было в том, что разведение начинается на седьмой день после того, как на этом конкретном участке сохраняется мир и не происходит обстрелов», — цитирует 112.UA Пристайко.

Ранее сегодня стало известно , что бойцы подразделения специального назначения «Азов» заняли позиции около города Золотое.

Как сообщил первый командир подразделения и лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий в своем обращении на YouTube-канале партии, бойцы «Азова» заняли свою позицию по приглашению местных жителей, которых «власть хочет оставить без прикрытия».

«Если свою прямую обязанность — защищать каждого украинца, каждый сантиметр украинской земли, не выполняет президент, власть, то ее выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Это наш последний блокпост, и мы даем слово, что никогда его не покинем», — заявил Билецкий.

Он также заявил, что верит в то, что Украина «сломает эту позорную «формулу» [Штайнмайера] и отвод войск не состоится.

Напомним, что на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились о начале разведения войск в Золотом и Петровском. Начаться оно должно было в понедельник, 7 октября.

Вот уже несколько дней в Киеве и других городах Украины проходят акции протеста против подписанной в Минске «формулы Штайнмайера». Протестующие обвиняют президента страны в государственной измене и называют подписание «формулы Штайнмайера» — капитуляцией.