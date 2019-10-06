Трамп пригрозил «разрушить и уничтожить» экономику Турции, если Анкара «перейдет черту»

Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter пригрозил «уничтожить» экономику Турции в том случае, если Анкара «перейдет черту».



Фото: Reuters

Трамп утверждает, что уже поступал так раньше. Президент отметил, что факт «перехода черты» определит его «великая и бесподобная мудрость».

«Они [турки] вместе с Европой и другими должны следить за задержанными бойцами ИГ и [их] семьями», — написал Трамп на фоне подготовки Анкарой военной операции в Сирии.

Он добавил, что США сделали в регионе «гораздо больше, чем кто-либо мог ожидать», включая «захват 100% халифата ИГ». Теперь другие должны «защищать свою собственную территорию» в регионе, заключил Трамп.

Президент США регулярно призывает Европу «забрать» захваченных американцами боевиков ИГ — выходцев из стран ЕС. По его словам, Соединенные Штаты удерживают несколько тысяч боевиков.

Угроза Трампа прозвучала после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности Анкары самостоятельно начать военную операцию около своей границы на северо-востоке Сирии, где Турция и США изначально договорились создать зону безопасности. По мнению Эрдогана, Вашингтон свое обещание не выполнил. В регионе также располагаются силы курдов, которых американцы считают союзниками, а турки — террористами.

7 октября Эрдоган сообщил, что США выводят войска из региона. По данным Reuters , после ухода американских военных Турция начнет операцию. Официально США объявили, что не будут каким-либо образом поддерживать операцию, а их войск в непосредственной близости не будет.