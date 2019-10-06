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Трамп пригрозил «разрушить и уничтожить» экономику Турции, если Анкара «перейдет черту»
07.10.2019 20:10 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter
Трамп утверждает, что уже поступал так раньше. Президент отметил, что факт «перехода черты» определит его «великая и бесподобная мудрость».
«Они [турки] вместе с Европой и другими должны следить за задержанными бойцами ИГ и [их] семьями», — написал Трамп на фоне подготовки Анкарой военной операции в Сирии.
Он добавил, что США сделали в регионе «гораздо больше, чем кто-либо мог ожидать», включая «захват 100% халифата ИГ». Теперь другие должны «защищать свою собственную территорию» в регионе, заключил Трамп.
Президент США регулярно призывает Европу «забрать» захваченных американцами боевиков ИГ — выходцев из стран ЕС. По его словам, Соединенные Штаты удерживают несколько тысяч боевиков.
Угроза Трампа прозвучала после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
7 октября Эрдоган сообщил, что США выводят войска из региона. По данным
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Это произойдет в том случае, если Анкара, по мнению «великой и бесподобной мудрости» Трампа, «перейдет черту». Президент США сделал такое заявление на фоне...
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