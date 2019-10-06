В Черновцах умерли сиамские близнецы, родившиеся неделю назад

Источник материала: Tut.by

В Черновцах умерли сиамские близнецы. Об этом сообщает УНН .

Как сообщил агентству главный врач Черновицкой областной детской больницы Николай Чепель, у сиамских близнецов были патологии, несовместимые с жизнью.

«Близнецы умерли в субботу вечером. Они поступили к нам в больницу в очень тяжелом состоянии. Были на двух аппаратах, сами не дышали. Был врожденный порок сердца и легких. У них было полтора легких. Эта патология, несовместимая с жизнью», — он.

Главный врач сообщил, что шансов на выживание не было. Дети не приходили в сознание и не были стабилизированы.

«Тяжелое состояние, которое было, когда близнецы поступили в больницу, сохранялось несколько дней. В субботу полигамная недостаточность усилилась и дети умерли», — добавил Николай Чепель.

Напомним, сиамские близнецы родились в ночь на 28 сентября в Черновцах.

У девочек было одно тело, но две головы. У роженицы — жительницы Черновицкой области — это была первая беременность. Близнецы родились преждевременно — на 33 неделе. Сиамские близнецы были диагностированы еще в период беременности. По словам медиков, женщина отказалась прерывать беременность из-за собственных религиозных убеждений.

В Украине это не первый случай. В 2012-м девочки, сросшиеся грудными клетками, появились на свет в Краматорске. Они умерли через 5 дней. А близняшки, которые в 2002-м родились в Кировограде, прожили две недели.