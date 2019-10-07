Турецкая авиация нанесла первый удар в Сирии. Трамп: в районе операции находились 50 солдат США

Источник материала: Tut.by

Турецкие ВВС атаковали в понедельник штаб курдских формирований, входящих в коалицию «Силы демократической Сирии» (СДС), в городе Эль-Маликия на северо-востоке сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen .

По его информации, удары были нанесены по району Телль-Тавиль. Сведений о жертвах и пострадавших среди курдских бойцов не поступало.

Как передал телеканал, турецкая авиация на протяжении дня совершала интенсивные полеты над пограничной местностью и только к вечеру атаковала штаб СДС. Налет турецких ВВС был совершен на фоне заявлений президента Турции Тайипа Эрдогана о скором начале военной операции против курдских формирований, которые в Анкаре считают террористическими.

В понедельник США, которые выступали союзниками СДС в борьбе против террористов из группировки «Исламское государство», начали вывод военнослужащих и техники со своих баз в Рас-эль-Айне и Телль-Абъяде. Курды расценили эти действия как нарушение гарантий, которые были даны Вашингтоном курдскому населению, и предупредили о том, что угроза со стороны банд ИГ может усилиться после ухода США и их союзников по западной коалиции из Сирии.

По сообщению телеканала Al Hadath , Турция перебросила к восточному берегу Евфрата формирования сирийской вооруженной оппозиции из Идлиба, которые, как предполагается, будут участвовать в боевых действиях против СДС.

Трамп предупредил о недопустимости удара по союзникам США в Сирии

Президент США Дональд Трамп предупредил турецкую сторону о недопустимости нанесения ударов по американским военнослужащим или союзникам Вашингтона в Сирии. Об этом он заявил в понедельник, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы присутствуем в Сирии много лет. Предполагалась, что это будет краткосрочная задача», — сказал он. По словам Трампа, в «небольшом секторе», где Турция начала операцию, находились 50 американских военнослужащих.

«Я не хочу, чтобы они были ранены или убиты, чтобы с ними что-то случилось. Я сказал президенту [Турции Тайипу] Эрдогану: «Не навредите кому-либо из наших людей или столкнетесь с большими проблемами».