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США вводят санкции против 28 китайских организаций из-за уйгуров

08.10.2019 06:48 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство торговли США вносит 28 китайских организаций в санкционный список из-за ситуации с уйгурами в КНР. Об этом говорится в документе ведомства, опубликованном в понедельник в электронной базе Федерального реестра США (сборник официальных документов американского правительства).


Фото: Reuters

«Эти 28 организаций определены правительством США как занимающиеся деятельностью, идущей вразрез с внешнеполитическими интересами США, — отмечается в тексте. — Эти организации вовлечены в нарушение прав человека, которые проводит Китай против уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Все организации находятся на территории Китая».

Ограничения будут касаться экспорта, реэкспорта в отношении связанных с этими организациями объектов, а также предусматривают возможность отказа в лицензировании поставок.

СУАР находится на северо-западе Китая и населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны — уйгурами. Согласно официальным данным Пекина, там действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем. В конце 2018 года китайское правительство подтвердило, что в Синьцзяне функционируют центры образования и профессиональной подготовки, где проходят обучение лица, попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма.

По данным Управления верховного комиссара ООН, в Китае в лагерях для идеологической обработки нацменьшинств содержится до 1 млн уйгуров.

Уйгуры — тюркский народ, в основном исповедуют ислам. Последние восстания уйгуров китайские власти подавили в 2008 и 2009 годах.

 
 
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По данным Управления верховного комиссара ООН, в Китае в лагерях для идеологической обработки нацменьшинств содержится до 1 млн уйгуров.
 
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