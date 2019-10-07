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Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву
08.10.2019 07:25 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что повышение зарплат президента и премьер-министра носит плановый характер.
«Да, плановая индексация», — цитируют Пескова
Указ о повышении зарплат себе, премьер-министру и ряду других федеральных чиновников на 4,3%
За 2018 год Владимир Путин заработал 8,65 миллиона российских рублей (более 130 тысяч долларов). Он владеет квартирой 77 квадратных метров, гаражом 18 квадратных метров, двумя раритетными автомобилями (ГАЗ-M21 и «Нива»), а также пользуется квартирой площадью 153 квадратных метра.
У Дмитрия Медведева задекларирован доход в 9,9 миллиона российских рублей (более 150 тысяч долларов). Премьер-министр владеет квартирой в 367,8 квадратного метра, автомобилями ГАЗ-20 и ГАЗ-21, а также арендует участок площадью 4,7 квадратного километра.
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Указ о повышении зарплат себе, премьер-министру и ряду других федеральных чиновников на 4,3% Владимир Путин подписал в свой день рождения 7 октября.
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