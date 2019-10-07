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О Януковиче и сыне Байдена. Луценко рассказал, что обсуждал на встречах с адвокатом Трампа

08.10.2019 20:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший генпрокурор Юрий Луценко рассказал о своем общении с адвокатом президента США Дональда Трампа, бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. О деталях сотрудничества Луценко рассказал в интервью Радио НВ.


Юрий Луценко. Фото: Reuters

Он отметил, что первое предложение от Джулиани встретиться в США поступило ему в конце 2017 года «через одного подчиненного». По словам Луценко, он согласился на встречу, поскольку имел «свой национальный интерес».

«С моей стороны, почему я согласился — это было, с моей точки зрения, единственным путем попытаться добиться общего следствия над деньгами организованной преступной группировки Януковича, огромная часть из которых, по нашим данным, находится в Соединенных Штатах Америки», — говорит экс-глава ГПУ.

По утверждению Луценко, он узнавал у Джулиани, «в какую дверь можно стучать», чтобы совместно с американскими органами арестовать семь миллиардов долларов — сумму, на которую правительством Януковича были размещены украинские облигации внешнего займа с обязательством по выплате одному из хедж-фондов США.

«Мы разговаривали три дня, где-то по два-три часа каждый день. Его интерес, также в один из дней он спрашивал, что я могу рассказать о вероятном вмешательстве украинских деятелей в американские выборы 2016 года. Мне кажется, что эти действия очевидны, но они не подпадают под украинский Уголовный кодекс. Если вдруг они подпадают под американский — начинайте расследование, и мы, согласно международным нормам, предоставим вам или ответы на ваши запросы, или даже можем создать совместную следственную группу», — рассказывает Луценко.

По его словам, во время встречи на второй день визита в США они с Джулиани обсуждали дело компании Burisma, с которой связан сын главного оппонента Трампа на выборах в США-2020 Джо Байдена.

«Напомню, что компания Burisma была собственностью бывшего министра правительства Януковича (Николая Злочевского), который, вероятно, заставлял подчиненных выдавать лицензии в неустановленный законом способ для собственной фирмы. …Членом правления этой компании стал сначала экс-президент Польши Квасьневский, а вскоре и сын вице-президента Соединенных Штатов Америки Хантер Байден. Ежемесячно они как члены правления получали достаточно значительные средства… Общие выплаты сыну вице-президента Соединенных Штатов составили почти миллион (долларов)», — говорит Луценко.

Как утверждает экс-глава ГПУ, встреча с Джулиани закончилась его словами о том, что украинское законодательство не позволяет расследовать возможный конфликт между американским государством и экс-вице-президентом. В ответ на это адвокат Трампа, по словам Луценко, высказал идею организовать визит главы ГПУ к будущему главе Минюста США.

Ранее Луценко заявил американской прессе, что сын Байдена не нарушал украинские законы.

Джулиани, в свою очередь, возмущен заявлениями Луценко о невиновности Байдена-младшего перед украинским законом и требует отчет экс-генпрокурора по расследованию.

 
 
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По словам экс-генпрокурора, он согласился на встречу с адвокатом Трампа, поскольку имел «свой национальный интерес».
 
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