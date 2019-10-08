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В сенате США заявили о влиянии российской компании на выборы-2016 «по указанию Кремля»

08.10.2019 23:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Специальный комитет по разведке сената конгресса США считает, что российское «Агентство интернет-исследований» вмешивалось в избирательный процесс в США в 2016 году якобы по распоряжению руководства РФ. Соответствующее утверждение содержится в обнародованной во вторник второй части доклада комитета, подготовленного по итогам расследования обстоятельств предполагаемого иностранного вмешательства в ход американских президентских выборов 2016 года.


Фото: Reuters

В комитете пришли к выводу, что «Агентство интернет-исследований», как утверждается в докладе, «стремилось повлиять на президентские выборы в США в 2016 году, нанося ущерб шансам на победу Хиллари Клинтон и поддерживая Дональда Трампа по указанию Кремля». При этом авторы документа сочли, что приписываемое России вмешательство в американские выборы было «частью более широкой, изощренной и продолжающейся кампании по ведению информационной войны, призванной посеять разногласия в американской политике и обществе».

Касаясь президентских выборов 2020 года, члены спецкомитета заявили, что усилия, направленные на предотвращение иностранного вмешательства, должны прикладываться как в государственном, так и в частном секторе. «Эта проблема требует комплексного подхода, который объединяет как государственный, так и частный секторы. <…> Правительство, гражданское общество, частный сектор, в том числе социальные сети и технологические компании, — все могут играть важную роль в противодействии и защите от иностранного влияния, нацеленного на США», — говорится в документе.

Комментируя публикацию второй части доклада, старший демократ спецкомитета по разведке Марк Уорнер (от штата Вирджиния) выступил в своем Twitter с утверждением, что приписываемые России действия, направленные на вмешательство в политический процесс в США, активизировались после президентских выборов 2016 года и продолжаются по сей день. Аналогичную точку зрения в своем Twitter выразил и председатель комитета Ричард Бёрр (республиканец от штата Северная Каролина).

 
 
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Парламентарии пришли к выводу, что «Агентство интернет-исследований» стремилось «нанести ущерб шансам на победу Хиллари Клинтон».
 
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