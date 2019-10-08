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СМИ сообщили о прибытии в Москву через Беларусь поезда с радиоактивным вагоном. МЧС: опасности нет
08.10.2019 22:48 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 8 октября на Белорусский вокзал в Москве прибыл поезд из Берлина. Состав встречали специалисты экстренных служб и химической лаборатории. Ранее ряд СМИ сообщили, что в одном из вагонов на границе зафиксировали превышение нормального уровня радиации.
По данным Telegram-канала
На вокзале в Москве поезд встретили специалисты. Проверка показала, что угрозы для пассажиров этого поезда нет, сообщает
Видео: Telegram-канал
«Лаборатории МЧС и предприятия „Радон“ провели замеры в вагоне поезда, по результатам которых установлено, что угрозы здоровью пассажиров, следовавших в данном поезде, не было», — сказал собеседник агентства.
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Вечером 8 октября на Белорусский вокзал в Москве прибыл поезд из Берлина. Состав встречали специалисты экстренных служб и химической лаборатории. Ранее ряд СМИ...
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