ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СМИ сообщили о прибытии в Москву через Беларусь поезда с радиоактивным вагоном. МЧС: опасности нет

08.10.2019 22:48 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вечером 8 октября на Белорусский вокзал в Москве прибыл поезд из Берлина. Состав встречали специалисты экстренных служб и химической лаборатории. Ранее ряд СМИ сообщили, что в одном из вагонов на границе зафиксировали превышение нормального уровня радиации.

По данным Telegram-канала Baza, превышение излучения в одном из вагонов зафиксировали на границе Польши и Беларуси. Пассажиров в нем не было. Источник Интерфакса сообщал, что, предположительно, следы радиации мог оставить один из пассажиров поезда, который проходит лечение от онкологического заболевания.

На вокзале в Москве поезд встретили специалисты. Проверка показала, что угрозы для пассажиров этого поезда нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве.

Видео: Telegram-канал Baza


Открыть/скачать видео (3.18 МБ)

«Лаборатории МЧС и предприятия „Радон“ провели замеры в вагоне поезда, по результатам которых установлено, что угрозы здоровью пассажиров, следовавших в данном поезде, не было», — сказал собеседник агентства.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 8 октября на Белорусский вокзал в Москве прибыл поезд из Берлина. Состав встречали специалисты экстренных служб и химической лаборатории. Ранее ряд СМИ...
 
Новости дня
Новости в мире
 
О Януковиче и сыне Байдена. Луценко рассказал, что обсуждал на встречах с адвокатом Трампа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика