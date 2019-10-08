СМИ сообщили о прибытии в Москву через Беларусь поезда с радиоактивным вагоном. МЧС: опасности нет

Источник материала: Tut.by

Вечером 8 октября на Белорусский вокзал в Москве прибыл поезд из Берлина. Состав встречали специалисты экстренных служб и химической лаборатории. Ранее ряд СМИ сообщили, что в одном из вагонов на границе зафиксировали превышение нормального уровня радиации.

По данным Telegram-канала Baza , превышение излучения в одном из вагонов зафиксировали на границе Польши и Беларуси. Пассажиров в нем не было. Источник Интерфакса сообщал, что, предположительно, следы радиации мог оставить один из пассажиров поезда, который проходит лечение от онкологического заболевания.

На вокзале в Москве поезд встретили специалисты. Проверка показала, что угрозы для пассажиров этого поезда нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве.

Видео: Telegram-канал Baza

«Лаборатории МЧС и предприятия „Радон“ провели замеры в вагоне поезда, по результатам которых установлено, что угрозы здоровью пассажиров, следовавших в данном поезде, не было», — сказал собеседник агентства.