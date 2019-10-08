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Нидерланды будут расследовать роль Украины в деле о крушении Boeing над Донбассом
09.10.2019 01:10 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Парламент Нидерландов проголосовал за проведение дополнительного расследования по поводу того, почему Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом в 2014 году, когда там шли военные действия.
«Предложение по дальнейшему расследованию того факта, почему не было закрыто воздушное пространство над Украиной, только что было одобрено единогласно», —
Напомним, ранее министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сообщил, что для дополнительного расследования в отношении Украины нет юридических оснований. При этом он заявил, что не против рассмотрения возможности дополнительного расследования. Министр отметил, что расследование является непростой задачей, так как для этого нужно в том числе сотрудничать с Россией, ведь «речь идет и о ее воздушном пространстве».
Крушение Boeing на Донбассе
17 июля 2019 года исполнилось пять лет с момента
В 2015 году в отчете нидерландского Совета по безопасности по катастрофе было
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Парламент Нидерландов поддержал проведение дополнительного расследования по поводу того, почему Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом в 2014...
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