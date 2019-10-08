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Нидерланды будут расследовать роль Украины в деле о крушении Boeing над Донбассом

09.10.2019 01:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Парламент Нидерландов проголосовал за проведение дополнительного расследования по поводу того, почему Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом в 2014 году, когда там шли военные действия.


Фото: Reuters

«Предложение по дальнейшему расследованию того факта, почему не было закрыто воздушное пространство над Украиной, только что было одобрено единогласно», — сообщил депутат от Христианско-демократической партии Крис ван Дам.

Напомним, ранее министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сообщил, что для дополнительного расследования в отношении Украины нет юридических оснований. При этом он заявил, что не против рассмотрения возможности дополнительного расследования. Министр отметил, что расследование является непростой задачей, так как для этого нужно в том числе сотрудничать с Россией, ведь «речь идет и о ее воздушном пространстве».

Крушение Boeing на Донбассе

17 июля 2019 года исполнилось пять лет с момента крушения Boeing на Донбассе, в котором погибли 298 человек. Недавно группа международных следователей назвала обвиняемых в причастности к крушению «Боинга». Это граждане России Игорь Гиркин (экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Следствие считает, что они причастны к доставке зенитно-ракетного комплекса на Донбасс, из которого впоследствии был сбит «Боинг». По мнению следователей, ЗРК «Бук» принадлежал курской 53-й зенитной ракетной бригаде и после запуска был доставлен обратно в Россию. На март 2020 года назначен суд, но расследование продолжается.

В 2015 году в отчете нидерландского Совета по безопасности по катастрофе было указано, что Украина должна была закрыть воздушное пространство над зоной боевых действий, но никто не мог в полной мере осознавать опасность полетов гражданской авиации. В 2018 году правительство Нидерландов решило, что Украину не будут привлекать к ответственности за гибель MH17.

 
 
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Парламент Нидерландов поддержал проведение дополнительного расследования по поводу того, почему Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом в 2014...
 
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