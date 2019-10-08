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США ввели визовые санкции против представителей властей Китая
09.10.2019 00:30 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Администрация президента США Дональда Трампа ввела визовые санкции против представителей властей КНР, которые причастны к нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Об этом 8 октября сообщил телеканал
В Госдепартаменте заявили, что меры направлены на лиц, «которые могут быть ответственны за задержания и причастны к нарушениям и злоупотреблениям в отношении уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства» в СУАР.
«Соединенные Штаты призывают Китайскую Народную Республику немедленно прекратить свою кампанию репрессий в Синьцзяне, освободить всех произвольно задержанных и прекратить попытки принуждения представителей мусульманского меньшинства, проживающих за границей, к возвращению в Китай», — следует из сообщения госсекретаря США Майка Помпео.
7 октября Министерство торговли США ввело санкции против
Ограничения в том числе касаются экспорта и реэкспорта в отношении связанных с этими организациями объектов, а также предусматривают возможность отказа в лицензировании поставок.
В октябре 2018 года стало известно, что в Китае постоянный комитет Собрания народных представителей Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) позволил местным властям создавать «перевоспитательные центры» для экстремистов. Внесение этих изменений означает, что Китай впервые признал существование «перевоспитательных центров».
В августе того же года в комитете ООН по искоренению расовой дискриминации представили данные о том, что на крайнем западе Китая в «перевоспитательных центрах» могут находиться до миллиона уйгуров, которых там держат ради «идеологического перевоспитания».
Этническое меньшинство уйгуров проживает на территории Синьцзян-Уйгурского автономного округа на западе Китая. Они исповедуют ислам суннитского толка, всего в регионе около 10 млн представителей уйгурского народа.
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Администрация президента США Дональда Трампа ввела визовые санкции против представителей властей КНР, которые причастны к нарушению прав человека в...
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