США ввели визовые санкции против представителей властей Китая

Источник материала: Tut.by

Администрация президента США Дональда Трампа ввела визовые санкции против представителей властей КНР, которые причастны к нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Об этом 8 октября сообщил телеканал CNBC .



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В Госдепартаменте заявили, что меры направлены на лиц, «которые могут быть ответственны за задержания и причастны к нарушениям и злоупотреблениям в отношении уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства» в СУАР.

«Соединенные Штаты призывают Китайскую Народную Республику немедленно прекратить свою кампанию репрессий в Синьцзяне, освободить всех произвольно задержанных и прекратить попытки принуждения представителей мусульманского меньшинства, проживающих за границей, к возвращению в Китай», — следует из сообщения госсекретаря США Майка Помпео.

7 октября Министерство торговли США ввело санкции против 28 китайских организаций . В документе ведомства, который опубликовали в базе федерального реестра США, говорится, что деятельность организаций противоречит интересам нацбезопасности США. Речь также шла о нарушениях в области прав человека в отношении представителей мусульманского меньшинства.

Ограничения в том числе касаются экспорта и реэкспорта в отношении связанных с этими организациями объектов, а также предусматривают возможность отказа в лицензировании поставок.

В октябре 2018 года стало известно, что в Китае постоянный комитет Собрания народных представителей Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) позволил местным властям создавать «перевоспитательные центры» для экстремистов. Внесение этих изменений означает, что Китай впервые признал существование «перевоспитательных центров».

В августе того же года в комитете ООН по искоренению расовой дискриминации представили данные о том, что на крайнем западе Китая в «перевоспитательных центрах» могут находиться до миллиона уйгуров, которых там держат ради «идеологического перевоспитания».

Этническое меньшинство уйгуров проживает на территории Синьцзян-Уйгурского автономного округа на западе Китая. Они исповедуют ислам суннитского толка, всего в регионе около 10 млн представителей уйгурского народа.