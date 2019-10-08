ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СМИ назвали российское спецподразделение ГРУ «по дестабилизации Европы»

09.10.2019 06:32 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Газета New York Times со ссылкой на данные западных спецслужб сообщила о том, что на Западе пришли к выводу, что за различными акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ). Утверждается, что речь идет о специалистах из воинской части 29 155, которые специализируются на саботаже и подрывной деятельности.

По мнению специалистов из разведслужб в четырех странах Запада, именно данная воинская часть стоит за отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери, а также попыткой переворота в Черногории. Как указывает NYT, в западных спецслужбах установили связь между этими событиями, однако предупредили, что совершенно невозможно предугадать, когда и где бойцы спецподразделения появятся в следующий раз.

Собеседники NYT указывают, что в части 29 155 служат люди, которые прошли войны в Афганистане, Чечне и в Украине. «Их операции настолько секретны, что о существовании этого подразделения не знают даже в других отделах ГРУ», — утверждают источники газеты. При этом в газете называются предполагаемые руководители: генерал-майор Андрей Аверьянов и Анатолий Чепига. Последнего подозревают в том, что именно он участвовал в отравлении Скрипалей.

При этом один из представителей европейских спецслужб в комментарии газете выразил удивление в связи с тем, что представители спецподразделения в течение многих лет могли свободно перемещаться по Европе. Так, например, за год до событий в Солсбери трое оперативников ГРУ якобы приезжали в Великобританию осматривать местность. Одним из них, по данным западных спецслужб был Александр Мишкин, который позже предъявлял документы на имя Александра Петрова. Вместе с ним в Англии побывали и двое мужчин, которые называли себя Федоровым и Павловым. Последние подозреваются в причастности к убийству болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева в 2015 году.

Как отмечает издание пресс-секретарь российского президента все вопросы переадресовал в Министерство обороны, а в военном ведомстве на запросы газеты не ответили.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как указывает NYT, в западных спецслужбах установили связь между этими событиями, однако предупредили, что совершенно невозможно предугадать, когда и где бойцы...
 
Новости дня
Новости в мире
 
США выделяют венесуэльской оппозиции 98 млн долларов на «борьбу за свободу»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика