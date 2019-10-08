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СМИ назвали российское спецподразделение ГРУ «по дестабилизации Европы»
09.10.2019 06:32 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Газета New York Times со ссылкой на данные западных спецслужб
По мнению специалистов из разведслужб в четырех странах Запада, именно данная воинская часть стоит за отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери, а также попыткой переворота в Черногории. Как указывает NYT, в западных спецслужбах установили связь между этими событиями, однако предупредили, что совершенно невозможно предугадать, когда и где бойцы спецподразделения появятся в следующий раз.
Собеседники NYT указывают, что в части 29 155 служат люди, которые прошли войны в Афганистане, Чечне и в Украине. «Их операции настолько секретны, что о существовании этого подразделения не знают даже в других отделах ГРУ», — утверждают источники газеты. При этом в газете называются предполагаемые руководители: генерал-майор Андрей Аверьянов и
При этом один из представителей европейских спецслужб в комментарии газете выразил удивление в связи с тем, что представители спецподразделения в течение многих лет могли свободно перемещаться по Европе. Так, например, за год до событий в Солсбери трое оперативников ГРУ якобы приезжали в Великобританию осматривать местность. Одним из них, по данным западных спецслужб был
Как отмечает издание пресс-секретарь российского президента все вопросы переадресовал в Министерство обороны, а в военном ведомстве на запросы газеты не ответили.
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Как указывает NYT, в западных спецслужбах установили связь между этими событиями, однако предупредили, что совершенно невозможно предугадать, когда и где бойцы...
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