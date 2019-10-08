|
Кардашьян в Армении: бизнес, политика и крещение детей в Эчмиадзине
09.10.2019 07:20 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян-Уэст приехала в Ереван на Всемирный форум информационных технологий WCIT 2019. Она рассказала о своих разговорах с советниками президента США о признании геноцида армян, а также о планах запустить в Армении производство женского белья.
Вместе с Ким в Армении находится ее сестра Кортни, а также их дети. Для сестер Кардашьян это второй визит на историческую родину их отца.
О геноциде армян — с советниками Трампа
«У меня не было разговора с президентом на эту тему, но я говорила об этом с его советниками», — заявила звезда.
Хотя 49 из 50 американских штатов признают геноцид армян, официальный Вашингтон избегает использования этого термина по отношению к массовым убийствам 1,5 млн армян в Османской империи. Геноцид армян признают в Германии, Канаде, России, Франции и ряде других стран.
В июле Кардашьян заявляла, что считает своим приоритетом работу по признанию геноцида и обсуждает эту тему с Джаредом Кушнером, советником и зятем президента США.
Крещение в Армянской церкви
В понедельник Кардашьян
При крещении ее сыновья Псалом и Сейнт получили, соответственно, имена Вардана и Григора, а дочь Чикаго стала Ашхен.
Старшую дочь звездная чета крестила в 2015 году в армянской церкви в Иерусалиме, после первого визита Кардашьяна в Ереван.
Кардашьян опубликовала в «Инстаграме» фотографию построенного в 2008 году баптистерия, сопроводив ее надписью: «Святой Эчмиадзин, один из древнейших христианских соборов в мире».
Расположенный по соседству Эчмиадзинский кафедральный собор действительно считается одним из древнейших христианских соборов и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Корректирующее белье и армянский аромат
Во вторник Кардашьян выступила на Всемирном форуме информационных технологий WCIT 2019, где рассказала о своем опыте использования социальных сетей в бизнесе.
В форуме приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, руководитель Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин, генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож, основатель Reddit Алексис Оганян, основатель GIPHY Алекс Чунг и вице-президент киностудии Pixar Кэтрин Сафарян.
Кардашьян рассказала о планах начать в Армении производство своей линейки корректирующего бельяи Skims и об идее разработать аромат «с запахом армянских цветов».
Впервые о планах открыть производство в Армении Кардашьян заговорила в июле. Заявление стало реакцией на твит Армянского национального комитета Америки.
Представители диаспоры возмутились тем, что Кардашьян выбрала для производства белья Турцию — страну, отрицающую армянский геноцид. В ответ звезда защищала свое решение, но добавила, что рассматривает возможность открыть производство и в Армении.
Во вторник Кардашьян подтвердила эти планы и добавила, что рассматривает разные местные фабрики и обсуждает планы с потенциальными партнерами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вместе с Ким в Армении находится ее сестра Кортни, а также их дети. Для сестер Кардашьян это второй визит на историческую родину их отца.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)