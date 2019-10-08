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Белый дом отказался сотрудничать с конгрессом США по Ukrainegate
09.10.2019 08:05 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белый дом отказался сотрудничать с демократами конгресса США в расследовании в рамках подготовки к процедуре импичмента президента Дональда Трампа.
Исполнительная ветвь власти «не будет участвовать в предвзятом политическом театре», говорится в
«Президент не сделал ничего плохого, и демократы знают это», — подчеркнула Гришэм. Дональд Трамп и его администрация «продолжат бороться за американский народ, развивать экономику», а также «защищать интересы Америки внутри страны и за рубежом», добавила она.
Несколькими днями ранее в палате представителей конгресса запросили документы по «украинскому делу» у администрации Белого дома, Госдепартамента США, вице-президента Майкла Пенса, а также Министерства обороны и административно-бюджетного управления администрации президента.
Предательство демократии
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси расценила отказ Белого дома как попытку «скрыть предательство демократии».
«Президент пытается ввести беззаконие <…> Его действия угрожают нашей национальной безопасности, нарушают Конституцию, подрывают целостность наших выборов. Письмо Белого дома — это одна из последних попыток скрыть предательство демократии и утвердить, что президент находится над законом», — говорится в распространенном во вторник заявлении Пелоси.
Пелоси предостерегла Белый дом от «попыток скрыть правду о злоупотреблении властью президентом». «Господин президент, вы не выше закона. Вы будете привлечены к ответственности», — говорится в тексте.
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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси расценила отказ Белого дома как попытку «скрыть предательство демократии».
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