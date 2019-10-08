Белый дом отказался сотрудничать с конгрессом США по Ukrainegate

Источник материала: Tut.by

Белый дом отказался сотрудничать с демократами конгресса США в расследовании в рамках подготовки к процедуре импичмента президента Дональда Трампа.



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Исполнительная ветвь власти «не будет участвовать в предвзятом политическом театре», говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, опубликованном во вторник, 8 октября. Демократы «преследуют односторонние цели», «нарушают гражданские свободы» и принцип разделения властей, отмечается в документе. В Белом доме обвинили их в «желании отменить результаты выборов 2016 года».

«Президент не сделал ничего плохого, и демократы знают это», — подчеркнула Гришэм. Дональд Трамп и его администрация «продолжат бороться за американский народ, развивать экономику», а также «защищать интересы Америки внутри страны и за рубежом», добавила она.

Несколькими днями ранее в палате представителей конгресса запросили документы по «украинскому делу» у администрации Белого дома, Госдепартамента США, вице-президента Майкла Пенса, а также Министерства обороны и административно-бюджетного управления администрации президента.

Предательство демократии

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси расценила отказ Белого дома как попытку «скрыть предательство демократии».

«Президент пытается ввести беззаконие <…> Его действия угрожают нашей национальной безопасности, нарушают Конституцию, подрывают целостность наших выборов. Письмо Белого дома — это одна из последних попыток скрыть предательство демократии и утвердить, что президент находится над законом», — говорится в распространенном во вторник заявлении Пелоси.

Пелоси предостерегла Белый дом от «попыток скрыть правду о злоупотреблении властью президентом». «Господин президент, вы не выше закона. Вы будете привлечены к ответственности», — говорится в тексте.

Скандал после звонка Трампа Зеленскому

Громкий политический скандал в Соединенных Штатах вспыхнул в связи с телефонным разговором президента США и его украинского коллеги Владимира Зеленского 25 июля. В ходе беседы Трамп пытался вынудить Киев начать расследование в отношении его потенциального соперника на президентских выборах в ноябре 2020 года — Джозефа Байдена, а также его сына Хантера.

Дональд Трамп отверг обвинения в давлении, назвав этот звонок «дружелюбным», и дал разрешение на публикацию стенограммы беседы . Зеленский в кулуарах сессии Генассамблеи ООН также заявил , что никто не пытался давить на него.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси 24 сентября объявила о подготовке процедуры импичмента главы Белого дома. Поводом для этого шага послужил именно скандал вокруг беседы двух государственных лидеров. Нижняя палата конгресса, контролируемая демократами, обвинила президента США в нарушении конституционных обязанностей и злоупотреблении служебным положением. Сам Трамп назвал происходящее величайшей аферой в истории американской политики.