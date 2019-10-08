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Турция начала военную операцию в Сирии
09.10.2019 16:17 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Турция начала военную операцию "Родник мира" в районах Сирии к востоку от реки Евфрат, сообщает турецкое агентство Anadolu.
(Будет дополнено)
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Турция начала военную операцию "Родник мира" в районах Сирии к востоку от реки Евфрат, сообщает турецкое агентство Anadolu.
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