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В России 72-летний пенсионер осужден на 12 лет по обвинению в госизмене
09.10.2019 20:50 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Областной суд в Ростове-на-Дону приговорил к 12 годам колонии строгого режима 72-летнего пенсионера Владимира Моргунова по обвинению в государственной измене. Об этом
Как передает
Житель граничащего с Украиной поселка Чертково был задержан в ноябре 2018 года. При обыске у него дома обнаружили два паспорта на его имя — российский и украинский, 10 коробок из-под телефонов и сим-карты.
Следствие пришло к выводу, что обвиняемый передавал информацию иностранной разведке, встречаясь с ее представителем на территории Украины. Зарубежную разведку интересовала ситуация в экономике, общественно-политической жизни Чертковского района, а также сведения о дислокации военной техники близ границы с Украиной.
Местный сайт
Вынесенный ему приговор может быть обжалован в течение десяти дней.
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Сторона обвинения утверждает, что житель российского приграничного поселка передавал секретные сведения иностранной разведке. При обыске у него нашли два...
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