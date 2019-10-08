В России 72-летний пенсионер осужден на 12 лет по обвинению в госизмене

Источник материала: Tut.by

Областной суд в Ростове-на-Дону приговорил к 12 годам колонии строгого режима 72-летнего пенсионера Владимира Моргунова по обвинению в государственной измене. Об этом сообщается в среду, 9 октября, на сайте суда.



Фото: Reuters

Как передает Интерфакс , слушания Ростовского областного суда проходили в особом порядке. По данным агентства, прокуратура просила для подсудимого 8 лет заключения. РИА «Новости» указывает, ссылаясь на информированный источник в правоохранительных органах, что речь идет о шпионаже в пользу украинских спецслужб.

Житель граничащего с Украиной поселка Чертково был задержан в ноябре 2018 года. При обыске у него дома обнаружили два паспорта на его имя — российский и украинский, 10 коробок из-под телефонов и сим-карты.

Следствие пришло к выводу, что обвиняемый передавал информацию иностранной разведке, встречаясь с ее представителем на территории Украины. Зарубежную разведку интересовала ситуация в экономике, общественно-политической жизни Чертковского района, а также сведения о дислокации военной техники близ границы с Украиной.

Местный сайт Don24.ru отмечает, что, согласно изъятым во время обыска документам, Моргунов — казачий полковник, советник верховного войскового атамана МОО «Возрожденное казачество Руси» (ВКР), занимал должность начальника штаба Чертковского юрта ВКР.

Вынесенный ему приговор может быть обжалован в течение десяти дней.