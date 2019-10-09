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«Плохая идея». США и ЕС высказались о проведении Турцией военной операции в Сирии
09.10.2019 23:25 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
США и Евросоюз не поддержали начатую Турцией военную операцию в Сирии.
«Сегодня утром являющаяся членом НАТО Турция вторглась в Сирию. США не поддерживают это нападение и ясно дали понять Турции, что эта операция является плохой идеей», — говорится в заявлении Белого дома, передает
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в зоне проведения операции нет американских военных. Он также надеется, что Турция будет придерживаться взятых на себя обязательств: защита мирного населения, религиозных меньшинств, предотвращение гуманитарного кризиса. Кроме того, по мнению Трампа, Турция теперь несет ответственность за то, чтобы «ИГ» не возродилась каким-либо образом и в какой-либо форме.
В ЕС призвали Турцию прекратить односторонние военные действия. В ЕС уверены, что решение сирийского конфликта не может быть достигнуто военным путем.
«Возобновление вооруженных боевых действий на северо-востоке еще больше подорвет стабильность всего региона, усугубит страдания гражданского населения и спровоцирует дальнейшие перемещения населения. Перспективы политического процесса под руководством ООН по достижению мира в Сирии будут более сложными», — сказано в
9 октября Турция
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США и Евросоюз не поддержали начатую Турцией военную операцию в Сирии.
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