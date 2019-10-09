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После авиаударов турецкие войска пересекли границу с Сирией. Есть жертвы
09.10.2019 22:57 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вооруженные силы Турции и Сирийская национальная армия начали наземное наступление на востоке реки Евфрат в Сирии, сообщает
9 октября Турция начала
Сначала были нанесены удары с воздуха. Были атакованы авиабаза «Рами» возле города Айн Иса, объекты террористов в районах деревень Алук, Мустел, Эсадийе, Фендер и Хушан, в районе Расулайн, в окрестностях районов Дерик и Камышлы. После этого началась наземная фаза.
СМИ сообщили о жертвах в результате авиаударов: погибли 15 человек, в том числе 8 мирных жителей. Кроме того, больше 10 человек получили ранения, сообщает
Турция стянула дополнительные войска к границе с Сирией несколько дней тому назад, 8 октября оборонное ведомство страны заявило о готовности к операции. Это не первая операция Турции в Сирии за последние несколько лет: были еще «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».
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Вооруженные силы Турции и Сирийская национальная армия начали наземное наступление на востоке реки Евфрат в Сирии.
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