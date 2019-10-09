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После авиаударов турецкие войска пересекли границу с Сирией. Есть жертвы

09.10.2019 22:57 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вооруженные силы Турции и Сирийская национальная армия начали наземное наступление на востоке реки Евфрат в Сирии, сообщает Anadolu со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.


Фото: Reuters

9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на востоке реки Евфрат в Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция направлена против террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана), СНС («Силы народной самообороны») и «Даиш» («Исламское государство»). Президент отметил, что Турция хочет сохранить целостность Сирии, а также создать условия для возвращения беженцев домой.

Сначала были нанесены удары с воздуха. Были атакованы авиабаза «Рами» возле города Айн Иса, объекты террористов в районах деревень Алук, Мустел, Эсадийе, Фендер и Хушан, в районе Расулайн, в окрестностях районов Дерик и Камышлы. После этого началась наземная фаза.

СМИ сообщили о жертвах в результате авиаударов: погибли 15 человек, в том числе 8 мирных жителей. Кроме того, больше 10 человек получили ранения, сообщает Al Arabiya.

Турция стянула дополнительные войска к границе с Сирией несколько дней тому назад, 8 октября оборонное ведомство страны заявило о готовности к операции. Это не первая операция Турции в Сирии за последние несколько лет: были еще «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».

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Вооруженные силы Турции и Сирийская национальная армия начали наземное наступление на востоке реки Евфрат в Сирии.
 
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