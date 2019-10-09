США выводят пленных боевиков ИГ из-за операции в Сирии. Трамп снова грозит разрушить экономику Турции

Источник материала: Tut.by

США разрушат экономику Турции, если она начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии, Вашингтон надеется на рациональность Анкары. Об этом заявил в среду американский президент Дональд Трамп в Белом доме.



Фото: Reuters

Отвечая на вопросы журналистов, что будут делать США, если президент Турции Тайип Эрдоган начнет уничтожать в Сирии курдов, глава государства отметил: «Я разрушу его экономику, если это произойдет. Однажды я уже сделал это в связи с пастором [Эндрю] Брансоном (в Турции его обвиняли в связях с террористами — прим. ТАСС). Я надеюсь, что он [Эрдоган] будет действовать рационально».

«Я уже говорил президенту Эрдогану, что я сделаю нечто значительно большее, чем санкции. Я бы согласился с санкциями, но я раздумываю над тем, что гораздо жестче, чем санкции, если он не сделает это [проведет операцию] как можно более гуманным способом», — добавил Трамп.

«Я пытался его [Эрдогана] остановить буквально с первого дня на посту президента, но они хотят воевать», — заключил глава Белого дома.

Вывод военных из зоны операции

Соединенные Штаты вывели всех своих военнослужащих из зоны проведения Турцией операции на северо-востоке Сирии, сообщил Трамп.

«У нас нет военнослужащих в этом районе. Мы вели переговоры с Турцией в течение трех лет, они долгие годы хотели сделать это, они воевали друг с другом столетиями. <…> Мы оказались втянуты в эту войну, предполагалось, что это займет 30 дней, но мы были там в течение многих лет. Время уйти», — сказал он.

Глава Белого дома также подчеркнул, что Вашингтон «ведет переговоры с обеими сторонами». «Мы сказали президенту [Турции Тайипу] Эрдогану, что мы думаем. Но мы говорим с обеими сторонами, мы изучаем, что можно сделать с этой ситуацией», — заявил Трамп.

При этом американский лидер подчеркнул, что нынешняя американская администрация намерена завершить «бесконечные войны» США на Ближнем Востоке. «Мы выходим из бесконечных войн. Мы должны сделать это», — добавил он.

По словам Трампа, США также вывозят из зоны проведения операции некоторых «наиболее опасных» из захваченных ранее боевиков террористической группировки «Исламское государство» в более безопасные места, из которых они не смогут совершить побег. «Мы забираем их, мы переводим их в другие места», — пояснил Трамп. Ранее в среду президент США заявлял, что с началом операции Турция «несет ответственность за обеспечение того, чтобы все задержанные боевики ИГ оставались в заключении».

В среду Анкара объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции под названием «Источник мира», которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Цель операции — создание там буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией.