Меркель и Зеленский считают выполненными условия для «нормандской встречи»

Источник материала: Tut.by

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры по телефону, передает пресс-служба немецкого правительства. Оба политика сошлись в том, что условия для проведения встречи лидеров «нормандской четверки» исполнены.



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Это произошло после того, как контактная группа в Минске смогла договориться о разведении сил на линии соприкосновения и определить порядок «местных выборов в восточной Украине и вступления в силу особого статуса для этого региона», говорится в сообщении.

В сообщении пресс-службы украинского президента о том, что лидеры стран сочли условия «нормандской встречи» исполненными, не говорится. Как сообщает офис Зеленского, во время разговора Меркель заявила, что «использует предстоящие контакты с партнерами в „нормандском формате“ для достижения договоренности о дате проведения саммита».

Зеленский в разговоре поблагодарил Меркель за «весомую поддержку» процесса достижения мира в Украине, последовательную позицию по санкциям против России и помощь в реформах. Канцлер Германии в ответ подтвердила, что позиция Германии останется неизменной.

Также украинский президент проинформировал Меркель о ситуации на Донбассе, в частности о ситуации с разведением войск на линии соприкосновения украинской армии и сил самопровозглашенных республик — в районе населенных пунктов Петровское и Золотое.

Основными условиями проведения нового саммита лидеров России, Украины, Германии и Франции участники «нормандской четверки» называли принятие «формулы Штайнмайера» (на этом, в частности, настаивала Москва) и отвод сил обеих сторон от линии соприкосновения. «Формула Штайнмайера», названная в честь экс-главы МИД ФРГ и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, описывает порядок проведения выборов на Донбассе и придание региону особого статуса. В соответствии с ней вначале в самопровозглашенных республиках Донбасса должны пройти местные выборы, при этом до голосования закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе. После выборов и их признания со стороны ОБСЕ особый статус республик приобретет окончательную юридическую силу. 1 октября стало известно, что «формулу Штайнмайера» подписали все представители Трехсторонней контактной группы, в том числе и Украина.

После этого помощник президента России Владислав Сурков заявил, что дата проведения саммита «нормандской четверки» будет согласована после отвода войск на линии соприкосновения в Петровском и Золотом. Трехсторонняя контактная группа ранее договорилась, что разведение сил начнется 7 октября. Однако в этот день МИД Украины заявил, что разведение не состоится из-за обстрелов со стороны сил ЛНР и ДНР. «Наше решение было в том, что разведение начинается на седьмой день после того, как на этом конкретном участке не происходит обстрелов», — пояснил ситуацию глава ведомства Вадим Пристайко.

Тем не менее новой датой разведения сил было выбрано 9 октября. В этот день отвод военных формирований от Петровского и Золотого также не состоялся. В ЛНР и ДНР обвинили в этом Киев, заявив о том, что их позиции продолжают обстреливаться.