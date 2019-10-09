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Джекпот Euromillions в 170 млн фунтов выигран в Британии

10.10.2019 06:56 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Неизвестный житель (или жительница) Британии стал обладателем джекпота европейской лотереи Euromillions. Это крупнейший в истории лотереи джекпот, ушедший в Британию. Однако победитель не спешит объявиться.


Фото: Reuters

Джекпот лотереи Euromillions — более 170 млн фунтов стерлингов или более 207 млн долларов. Это превышает размер состояния таких музыкантов как Том Джонс (165 млн фунтов по данным Sunday Times) Адель (160 млн фунтов) и Эд Ширан (150 млн).

«Удачливый владелец билета сегодня стал обладателем гигантского джекпота Euromillions в 170 миллионов», — объявил в среду представитель Национальной лотереи Энди Картер.

Это самый крупный выигрыш, полученный британцем в истории лотереи. Обладатели прошлого рекорда, Колин и Крис Уэйр, выиграли в 2001 году джекпот в 161 млн. Восемь лет спустя они развелись, дав повод для новой волны разговоров о «проклятии лотереи».

Имя выигравшего на этот раз пока не известно, причем это может быть как отдельный человек, так и группа людей или семья. Если это один человек, то он или она автоматически попадает в список тысячи самых богатых людей, живущих в Британии или связанных с ней, который ведет газета Times.

Билеты лотереи продаются в девяти европейских странах. После объявления о том, что джекпот достался британцу или британке, оператору лотереи пришлось разъяснять, что покупать билеты британцы смогут и после выхода из Евросоюза.

«Участие Британии в Euromillions регулируется географическим положением, а не политикой правительства», — пояснили в компании.

«Мы призываем участников во всей стране проверить купленные билеты», — добавил Картер.

Джекпот лотереи безуспешно разыгрывался с 19 июля и достиг размера в 170 млн 24 сентября.

 
 
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Это превышает размер состояния таких музыкантов как Том Джонс (165 млн фунтов по данным Sunday Times) Адель (160 млн фунтов) и Эд Ширан (150 млн).
 
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