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Трамп назвал условия для сотрудничества с демократами по импичменту

10.10.2019 07:22 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белый дом будет сотрудничать с демократами в Конгрессе США в рамках процедуры импичмента, если получит равные с законодателями права. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.


Фото: Reuters

«Мы будем [сотрудничать], если они дадут нам права…, — отметил он. — Если они [демократы] голосуют и при этом говорят, что нам нельзя задавать вопросы, кого-либо представлять — это сумасшедшие вещи. Это очень несправедливая ситуация».

На уточняющий вопрос, намерен ли Белый дом взаимодействовать с демократами, если они проведут голосование и будут основываться на правилах предыдущих импичментов, президент ответил: «Если правила будут честными».

Скандал в Вашингтоне

Громкий политический скандал в Соединенных Штатах вспыхнул в связи с телефонным разговором президента США и его украинского коллеги Владимира Зеленского 25 июля.
Трампа заподозрили в том, что он оказывал давление на Зеленского, добиваясь от него
начать расследование в отношении его потенциального соперника на президентских выборах в ноябре 2020 года — Джозефа Байдена, а также его сына Хантера.

Трамп все обвинения отверг, а Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси 24 сентября объявила о подготовке процедуры импичмента главы Белого дома. Поводом для этого шага послужил именно скандал вокруг беседы двух государственных лидеров. Нижняя палата конгресса, контролируемая демократами, обвинила президента США в нарушении конституционных обязанностей и злоупотреблении служебным положением. Сам Трамп назвал происходящее величайшей аферой в истории американской политики.

 
 
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Громкий политический скандал в Соединенных Штатах вспыхнул в связи с телефонным разговором президента США и его украинского коллеги Владимира Зеленского 25 июля.
 
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