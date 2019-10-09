|
Трамп назвал условия для сотрудничества с демократами по импичменту
10.10.2019 07:22 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белый дом будет сотрудничать с демократами в Конгрессе США в рамках процедуры импичмента, если получит равные с законодателями права. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.
«Мы будем [сотрудничать], если они дадут нам права…, — отметил он. — Если они [демократы] голосуют и при этом говорят, что нам нельзя задавать вопросы, кого-либо представлять — это сумасшедшие вещи. Это очень несправедливая ситуация».
На уточняющий вопрос, намерен ли Белый дом взаимодействовать с демократами, если они проведут голосование и будут основываться на правилах предыдущих импичментов, президент ответил: «Если правила будут честными».
Скандал в Вашингтоне
Громкий политический скандал в Соединенных Штатах вспыхнул в связи с
Трамп все обвинения отверг, а Белый дом
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Громкий политический скандал в Соединенных Штатах вспыхнул в связи с телефонным разговором президента США и его украинского коллеги Владимира Зеленского 25 июля.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)