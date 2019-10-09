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«Мы откроем наши погранпереходы и выпустим 3,6 млн беженцев к вам». Эрдоган пригрозил ЕС
10.10.2019 17:47 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Турция откроет границы для сирийских беженцев, если Европейский союз назовет вторжением операцию «Источник мира», проводимую Анкарой на севере и северо-востоке страны. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления, трансляция которого велась телеканалом
«Мы откроем наши пограничные переходы и выпустим 3,6 млн беженцев к вам», — заявил Эрдоган, раскритиковав Евросоюз за
5 сентября турецкий лидер уже говорил, что Анкара откроет пограничные переходы, если Евросоюз не поддержит намерения Турции по созданию зоны безопасности, передавал телеканал A Haber.
Турецкий лидер объявил о
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Турция откроет границы для сирийских беженцев, если Европейский союз назовет вторжением операцию «Источник мира», проводимую Анкарой на севере и северо-востоке...
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