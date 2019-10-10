ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Четырех человек обвинили в попытках вложить деньги россиянина в избирательные кампании США

11.10.2019 00:01 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила обвинения четырем американцам в сговоре с целью привлечения средств бизнесмена из РФ на финансирование ряда избирательных кампаний в США. Об этом свидетельствует опубликованное в четверг рядом СМИ, в том числе телеканалом NBC и газетой The New York Times, обвинительное заключение.

Как следует из документа, речь идет о Льве Парнасе, Игоре Фрумане, Андрее Кукушкине и Дэвиде Коррейе. Первые трое являются выходцами из СССР. По данным прокуратуры, они вступили в сговор с целью привлечения средств некоего бизнесмена, якобы имеющего российское гражданство, на финансирование ряда избирательных кампаний в США как на федеральном уровне, так и на уровне штатов. Имя предпринимателя не раскрывается.

Имя указанного россиянина не разглашается, в документе его называют «иностранным гражданином 1». По сведениям прокуратуры, «в течение всего времени, имеющего отношение к делу, он не являлся гражданином США», а также не был жителем этой страны. Обвиняемые якобы поддерживали деловые связи с упомянутым предпринимателем и привлекали его средства для проведения лоббистских кампаний в интересах своего бизнеса.

По утверждению прокуратуры, все четверо обвиняемых в период с июня 2018 года по апрель 2019 года пытались передать средства, полученные от указанного российского бизнесмена, неким американским политикам и кандидатам на различные посты. Они не раскрывали происхождение этих денег. Кроме того, обвиняемые якобы пытались вложить указанные средства в предвыборные кампании. Имена упомянутых политиков и кандидатов не раскрываются.

Согласно данным прокуратуры, Парнас, Кукушкин и Фруман являются выходцами из СССР. Первые двое родились в Украине, Фруман — в Беларуси. Парнас и Фруман, как сообщила газета The Wall Street Journal, были задержаны в штате Вирджиния в среду. Ожидается, что они предстанут перед судом в четверг. О задержании Кукушкина и Коррейи информации не было.

По сведениям The Wall Street Journal, Парнас и Фруман содействовали адвокату американского лидера Рудольфу Джулиани в том, что касается проведения в Украине расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Речь идет о Льве Парнасе, Игоре Фрумане, Андрее Кукушкине и Дэвиде Коррейе.
 
Новости дня
Новости в мире
 
На Кубе избрали первого за 43 года президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика