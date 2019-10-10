Четырех человек обвинили в попытках вложить деньги россиянина в избирательные кампании США

Источник материала: Tut.by

Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила обвинения четырем американцам в сговоре с целью привлечения средств бизнесмена из РФ на финансирование ряда избирательных кампаний в США. Об этом свидетельствует опубликованное в четверг рядом СМИ, в том числе телеканалом NBC и газетой The New York Times , обвинительное заключение.

Как следует из документа, речь идет о Льве Парнасе, Игоре Фрумане, Андрее Кукушкине и Дэвиде Коррейе. Первые трое являются выходцами из СССР. По данным прокуратуры, они вступили в сговор с целью привлечения средств некоего бизнесмена, якобы имеющего российское гражданство, на финансирование ряда избирательных кампаний в США как на федеральном уровне, так и на уровне штатов. Имя предпринимателя не раскрывается.

Имя указанного россиянина не разглашается, в документе его называют «иностранным гражданином 1». По сведениям прокуратуры, «в течение всего времени, имеющего отношение к делу, он не являлся гражданином США», а также не был жителем этой страны. Обвиняемые якобы поддерживали деловые связи с упомянутым предпринимателем и привлекали его средства для проведения лоббистских кампаний в интересах своего бизнеса.

По утверждению прокуратуры, все четверо обвиняемых в период с июня 2018 года по апрель 2019 года пытались передать средства, полученные от указанного российского бизнесмена, неким американским политикам и кандидатам на различные посты. Они не раскрывали происхождение этих денег. Кроме того, обвиняемые якобы пытались вложить указанные средства в предвыборные кампании. Имена упомянутых политиков и кандидатов не раскрываются.

Согласно данным прокуратуры, Парнас, Кукушкин и Фруман являются выходцами из СССР. Первые двое родились в Украине, Фруман — в Беларуси. Парнас и Фруман, как сообщила газета The Wall Street Journal, были задержаны в штате Вирджиния в среду. Ожидается, что они предстанут перед судом в четверг. О задержании Кукушкина и Коррейи информации не было.

По сведениям The Wall Street Journal, Парнас и Фруман содействовали адвокату американского лидера Рудольфу Джулиани в том, что касается проведения в Украине расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.