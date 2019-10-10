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«Украинагейт»: в США задержали выходцев из СССР, связанных с Трампом. Что о них известно?

11.10.2019 06:47 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Выходцы из СССР, бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас, которых в США считают главными действующими лицами разгоревшегося скандала, уже получившего прозвище «Украинагейт», были задержаны американскими властями вечером в среду в международном аэропорту Даллес в штате Вирджиния. По утверждению следователей, предприниматели собирались 9 октября вылететь в столицу Австрии, Вену.


Федеральный прокурор Южного округа Джеффри Берман (слева) рассказал в чем обвиняют двух бизнесменов. Фото: Reuters

Русская служба Би-би-си выяснила, кто такие Фруман и Парнас, чем они известны в Украине, и какую роль бизнесмены сыграли в организации переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Днем в четверг Игорь Фруман и Лев Парнас были доставлены в федеральный суд штата Вирджиния. Им были предъявлены обвинения в нарушении законодательства о финансировании выборов в США. По решению судьи, предприниматели могут быть отпущены под домашний арест после выплаты залога в размере 1 млн долларов каждый и предоставлении поручительства о том, что они не будут пытаться покинуть территорию США.

Передвижения Фрумана и Парнаса будут контролироваться с помощью датчиков GPS. Уже на следующей неделе они должны будут вновь предстать перед судом, уже в Нью-Йорке.

Как пояснил курирующий следствие прокурор Южной прокуратуры Нью-Йорка Джеффри Берман, подозреваемые незаконно пожертвовали различным структурам, связанным с Республиканской партией и избирательным штабом Дональда Трампа 325 тыс. долларов. Кроме того, по словам прокурора, они пытались оказать политическое влияние не только для продвижения своих собственных финансовых интересов, но и для продвижения политических интересов украинского чиновника, который добивался отставки посла США в Украине.

Кроме Фрумана и Парнаса обвинения по делу предъявлены задержанному накануне в Калифорнии выходцу из СССР Андрею Кукушкину и Дэвиду Коррея, который пока находится в розыске.

Американские СМИ утверждают, что за несколько часов до ареста бизнесмены встречались с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани в отеле Trump International в центре Вашингтона и что именно Игорь Фруман и Лев Парнас были ключевыми участниками громкого политического скандала, уже получившего название «Украинагейт».

Предприниматели выступили посредниками в организации переговоров американских представителей с украинскими чиновниками, добиваясь, в том числе, передачи им контроля над компанией «Нафтогаз».

Вечером в четверг журнал Atlantic сообщил, что на следующий день после ареста бизнесменов в столицу Австрии собирался вылететь и Рудольф Джулиани. Его помощник отказался пояснить, зачем личный адвокат Дональда Трампа планировал посетить Вену.

Чем известны Фруман и Парнас?

О существовании двух бизнесменов американские и украинские СМИ впервые упомянули в мае этого года, после того, как после возвращения в Украину свое первое большое интервью дал предприниматель Игорь Коломойский.

Комментируя в разговоре с 24-м каналом заявление Рудольфа Джулиани о том, что для «выполнения своих предвыборных обещаний Владимиру Зеленскому нужно избавиться от криминальных олигархов», включая и самого Коломойского, бизнесмен сообщил, что личный адвокат президента США лишь повторяет то, что ему внушили «два афериста».

«В Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Два „Остапа Бендера“, которые ходят между двумя странами, — сказал он. — Один, кажется, Лев Парнас, а другой — Игорь Фруман. Они ходят здесь по Украине, собирают с людей деньги. Рассказывают, что близки с господином Джулиани. И что они решат с господином Луценко (бывший генпрокурор Украины — Би-би-си) любой вопрос».

Предпринимателей упоминал в своей жалобе и анонимный сотрудник американских спецслужб, который сообщил о подробностях телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.

Именно это заявление послужило формальным поводом для начала процедуры импичмента президента США в конгрессе, а Фруман и Парнас неожиданно стали ключевыми фигурами в самом громком политическом скандале последних лет.

Кто такие Фруман и Парнас?

На прошлой неделе, отвечая по телефону на вопросы журналистов газеты Miami Herald, Лев Парнас назвал возможный импичмент президента Трампа «мыльной оперой», заявив, что власти Украины располагают информацией о случаях коррупции со стороны бывшего вице-президента Джо Байдена, но американские официальные лица предпочли эти данные проигнорировать.

«У меня была определенная информация, и я посчитал, что передать ее — это моя обязанность», — подчеркнул бизнесмен.

Он не стал уточнять, связывают ли его с Рудольфом Джулиани деловые отношения, сказав лишь, что бывший мэр Нью-Йорка является его «адвокатом и другом». Это в своем «Твиттере» подтвердил и сам бывший мэр Нью-Йорка.

Многочисленные американские СМИ, разбиравшиеся в истории Фрумана и Парнаса, действительно так и не смогли выяснить, как предприниматели познакомились с личным адвокатом президента США.

Уроженец Украины Лев Парнас переехал в Соединенные Штаты вместе с родителями в 1976 году, когда ему было всего четыре года. В начале 90-х он попытался заняться бизнесом, продавая бытовую электронику и организуя контейнерные перевозки товаров из США в республики бывшего СССР, а затем работал брокером в нескольких компаниях, занимавшихся операциями с ценными бумагами.


Фото: Reuters

По данным финансового регулятора FINRA, в 90-е и в начале 2000-х Парнас использовал имя «Ларри Парнелл» и был совладельцем как минимум трех брокерских компаний в штате Флорида.

В 2001 году прокуратура Нью-Йорка возбудила уголовное дело против одной из фирм — Euro-Atlantic Securities, обвинив владельцев в связях с организованной преступностью. В 2003-м власти отозвали лицензию у еще одной брокерской компании, Aaron Investment Group, где Парнас был совладельцем, после отказа выплатить штрафы за допущенные финансовые нарушения. И, наконец, в 2009 году лицензии лишилась еще одна фирма, в которой работал бизнесмен — Basic Financial, LLC.

В начале 2018 года предпринимателя выселили из дома в местечке Бока Ратон, неподалеку от Майами, после того, как он не смог выплатить аренду, составлявшую 5500 долларов в месяц. За три года до этого по точно такой же причине лишилась офиса во Флориде и одна из компаний, принадлежавших Парнасу.

В прошлом году предприниматель предстал перед судом после того, как бывший деловой партнер обвинил его в отказе вернуть долг размером в 500 тыс. долларов. Деньги Лев Парнас взял на производство в Голливуде фильма под названием «Анатомия наемного убийцы» (Anatomy of an Assassin).

Для того чтобы получить средства, он даже организовал в одном из нью-йоркских отелей встречу потенциального инвестора с актером Джеком Николсоном. Съемки фильма так и не начались, а полученные средства бизнесмен под различными предлогами отказывался вернуть.

Его деловой партнер Игорь Фруман родился в Беларуси, переехал в США еще в 80-е, но большую часть жизни провел в Украине, откуда в конце концов и перебрался в Майами. В 2005 году он женился на уроженке Одессы Елизавете Наумовой, и развернул в этом приморском городе заметную деловую активность.


Фото: Reuters

Во времена СССР отец Елизаветы — Валерий Наумов — был директором магазина «Фрукты-Овощи» на Дерибасовской, а в начале 90-х стал одним из самых заметных бизнесменов в городе.

Его дочери, по данным украинских СМИ, принадлежит в Одессе ювелирный дом «Отрада». Вместе с Игорем Фруманом она также владеет компанией Otrada Luxury Group, торгующей дорогими машинами, яхтами и элитным алкоголем, бутик-отелем «Отрада» и одноименным пляжным клубом. В Киеве паре принадлежит ресторан Buddha-Bar, а вместе с бизнесменом Сергеем Дябло Фурман выступал совладельцем Балтского молочно-консервного комбината.

В 2013 году комбинат, долги которого превысили 25 млн долларов, объявил о банкротстве.

В 2017 году Елизавета Наумова подала на развод, но спор о дележе имущества супругов продолжается до сих пор.

Что связывает бизнесменов с Трампом?

Несколько лет назад оба бизнесмена вошли в попечительский совет благотворительной организации «Американские друзья Анатевки». Фонд, главной целью которого является строительство поселка неподалеку от Киева для еврейских беженцев с востока Украины, создал главный раввин страны Моше Реувен Асман.

В мае этого года на одном из мероприятий организации в качестве почетного гостя должен был выступать Рудольф Джулиани, а организаторы даже заявили, что присвоят адвокату звание почетного мэра местечка.

В последний момент, правда, из-за скандала, разразившегося после публикации New York Times, юрист отменил поездку.

Как выяснилось, главной целью поездки личного адвоката Трампа должны были стать встречи с украинскими чиновниками и поиск компромата на возможного соперника президента США на предстоящих в 2020 году выборах экс-вице-президента Джо Байдена.

Организацией этих встреч как раз и занимались бизнесмены Фруман и Парнас.

В мае 2018 года офшорная компания Global Energy Producers, зарегистрированная бизнесменами в штате Дэлавер, перечислила взнос в размере $ 325 тыс. в один из избирательных фондов, поддерживающих Дональда Трампа. В следующие месяцы Фруман перевел 15 тысяч в предвыборный фонд бывшего губернатора штата Флорида Рика Скотта, 35 тысяч — на избирательную кампанию республиканца Адама Патнама и 50 тысяч — в предвыборный фонд сторонника Трампа Рона ДеСантиса.

На счета еще двух общественных организаций, поддерживающих переизбрание Трампа, — Trump Victory и Donald J. Trump for President — лично Фруман перевел максимально разрешенные законом суммы — по 2700 долларов. Общая сумма пожертвований, сделанных бизнесменами, составила 576 тыс. долларов.

Согласно уставным документам, задачей создания компании были поставки сжиженного газа в Украину с целью снижения зависимости Киева от российского газа.

Неожиданная щедрость владельцев офшора привлекла внимание американских правозащитных организаций. Одна из них — Campaign Legal Center — подала официальную жалобу в Федеральную избирательную комиссию, заявив, что на счетах компании из Дэлавера нет сумм, способных покрыть эти пожертвования, и перечисленные средства могут поступать из других, не разрешенных источников.

В числе получателей денежных средств от бизнесменов оказался и лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти. Как выяснилось, Фруман и Парнас в июне 2018 года перечислили в связанные с ним фонды $ 117 тыс. В минувший четверг, когда стало известно об аресте предпринимателей, конгрессмен заявил, что перечислит эти средства на благотворительность.


Юрист Трампа Руди Джулиани на встрече с Львом Парнасом в отеле Trump International в Вашингтоне. Фото: Reuters

Сам Лев Парнас в свое время объяснил, что средства на взносы в республиканские организации он получил от продажи за $ 4,1 млн принадлежащего ему дома во Флориде.

Как бы то ни было, но активность пары бизнесменов не осталась незамеченной.

В начале мая 2018 года предприниматели встретились за ужином с Дональдом Трампом в вашингтонском отеле Trump International. Несколько недель спустя они были участниками завтрака в Беверли-Хиллс с сыном главы Белого дома Дональдом Трампом-младшим и Томми Хиксом, вскоре занявшим пост главы Национального комитета Республиканской партии.

В течение следующих месяцев Фруман и Парнас приняли участие в мероприятиях во флоридском поместье Трампа «Мар-а-Лаго» и встретились на Капитолийском холме с несколькими влиятельными республиканцами.

Бизнесмены не скрывали, что могут предложить республиканцам компромат на возможного претендента на президентский пост от Демпартии Джо Байдена, ссылаясь на свои связи в высших эшелонах украинской власти.

Начиная с конца прошлого года, Фруман и Парнас познакомили личного адвоката президента США Роберта Джулиани с несколькими бывшими и действующими генеральными прокурорами Украины, включая Виктора Шокина и Юрия Луценко. Юрист также встречался с тогдашним главой специального офиса прокурора Украины по борьбе с коррупцией Назаром Холодницким, а уже в этом году, после победы на выборах Владимира Зеленского, Джулиани провел встречи с помощником нового президента Адрием Ермаком.

В мае 2018 года Фруман и Парнас навестили в Израиле предпринимателя Игоря Коломойского, которого украинские власти обвиняли в хищении $ 5,5 млрд из страны. Попытка переговоров закончилась неудачей.


Фото: Reuters

Как стало известно, во всемя переговоров бизнесмены настаивали не только на получении от украинских властей компромата на Джо Байдена и демократов. Фрумана и Парнаса интересовал и контроль над компанией «Нафтогаз».

При поддержке Рудольфа Джулиани предприниматели настаивали на смене руководства ведущей нефтегазовой фирмы Украины. Похоже, по мнению бизнесменов, близкие соратники Дональда Трампа могли помочь им и в решении этой задачи.

 
 
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Выходцы из СССР, бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас, которых в США считают главными действующими лицами разгоревшегося скандала, уже получившего прозвище...
 
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