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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед - обладатель Нобелевской премии мира Обладателем Нобелевской премии мира в этом году объявлен премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. Его заслугой признано подписание мирного соглашения с главой...

Обладателем Нобелевской премии мира в этом году объявлен премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. Его заслугой признано подписание мирного соглашения с главой правительства Эритреи, призванное уладить приграничный конфликт между странами. В этом году была подана 301 заявка. На премию мира претендовали 223 человека и 78 организаций. Среди них оказались 16-летняя активистка-эколог из Швеции Грета Тунберг, а также Международная группа "Репортеры без границ". 14 октября назовут обладателя награды по экономике. Торжественные церемонии по традиции пройдут 10 декабря в день кончины Альфреда Нобеля.