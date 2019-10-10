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США перебросят в Саудовскую Аравию три тысячи военных, а в Европу на учения - бомбардировщинки

11.10.2019 19:50 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

США перебросят в Саудовскую Аравию дополнительно три тысячи военных, две батареи ЗРК Patriot и одну THAAD. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Пентагона.

«Министр обороны США Марк Эспер санкционировал переброску еще 3000 военнослужащих в Саудовскую Аравию, двух эскадрилий истребителей, двух батарей Patriot, одной THAAD», — отмечается в тексте.

Кроме того, США перебросили стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress на базу британских ВВС Фэйрфорд, самолеты примут участие в маневрах в Европе. Об этом корреспонденту ТАСС в пятницу сообщил официальный представитель командования ВВС США в Европе и Африке Трой Дэвис.


Фото: Reuters

Он подчеркнул, что бомбардировщики покинули авиабазу ВВС США Барксдэйл (штат Луизиана) и прибыли в Великобританию в четверг для «летных учений». «Развертывание [бомбардировщиков] включает совместные учения в зоне ответственности Европейского командования ВС США для повышения уровня совместимости бомбардировщиков, — отметил Дэвис. — Совместные маневры с партнерами, союзными державами и авиационными подразделениями ВВС США способствуют боеготовности дислоцированного [в Европе] контингента, а также позволяют нам выстраивать прочные и стратегические отношения, необходимые для решения широкого круга глобальных задач», — пояснил представитель командования.

«Бомбардировщики не будут нести настоящее вооружение во время учений. Если боевое оружие будет использоваться в рамках оперативных задач, то это будет осуществляться в координации с принимающей страной», — заключил он.

В марте этого года США уже перебрасывали группу из шести стратегических бомбардировщиков B-52 на авиабазу Фэйрфорд. Они находились там месяц, после чего покинули Великобританию.

 
 
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США перебросят в Саудовскую Аравию дополнительно три тысячи военных, две батареи ЗРК Patriot и одну THAAD.
 
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