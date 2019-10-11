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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Д. Трамп: США И Китай договорились Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин достигли принципиальных договоренностей по колоссальной торговой сделке для американских фермеров....

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин достигли принципиальных договоренностей по колоссальной торговой сделке для американских фермеров. Китай будет закупать сельхозпродукцию США на сумму до 50 млрд долларов. Стороны поговорили и об интеллектуальной собственности. Вашингтон частично передаст технологии уже на первом этапе урегулирования двусторонних споров. А банки и все финансовые компании обеих стран, по словам Трампа, будут очень довольны новыми договоренностями. Однако все эти выгодные соглашения лишь предстоит подписать на саммите АТЭС в ноябре.