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На Японию обрушился сильнейший за последние полвека тайфун: объявлен наивысший уровень опасности

12.10.2019 12:33 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Японии объявлен максимальный уровень опасности из-за обрушившегося тайфуна «Хигибис» — сильнейшего за последние полвека. Его скорость достигает 216 км/ч. Японское метеорологическое агентство предупредило, что такая сила ветра может опрокинуть не только автомобили, но даже жилые дома. В Токио отменены все авиарейсы. Закрыты супермаркеты, госучреждения, а также заводы Toyota и Honda. Эвакуация может коснуться 4,2 млн человек.


Фото: Reuters

В субботу в Японии был объявлен самый высокий уровень опасности по пятибалльной шкале после того, как тайфун «Хигибис» приблизился к побережью центральной части страны. Операторы железнодорожных перевозок и авиакомпании уже приостановили большинство рейсов в столичном регионе.

Японское метеорологическое агентство сообщило, что «Хагибис» принесет максимальное количество осадков, которого не было со времен смертельного тайфуна 1958 года. Экстренное предупреждение было объявлено в шести префектурах: Гунма, Сайтама, Канагава, Яманаси, Нагано и Сидзуока.

Правительство префектуры Чиба заявило, что торнадо уже ударило по городу Ичихара, разрушило дом и привело к травмам по меньшей мере девяти человек. Местные чиновники сообщили, что мужчина в возрасте 50 лет был найден мертвым в перевернутой машине возле разрушенного дома. По крайней мере, шесть травматических случаев было зарегистрировано в других районах страны.

Префектуры Центральной Японии, такие как Ми, Сидзуока и Канагава к юго-западу от Токио, выпустили рекомендации провести эвакуацию в большинстве муниципалитетов. Власти Токио также посоветовали жителям западных пригородов эвакуироваться. Всего эвакуация может коснуться 4,2 млн человек.

Скорость тайфуна достигает 216 км/ч. Такая сила ветра предполагает потенциальное опрокидывание не только автомобилей, но даже и жилых домов — предупреждает метеорологическое агентство.


Фото: Reuters

Правительство страны заявило, что, если кто-то полагает, что перемещение в центры эвакуации представляет собой слишком большую опасность, им следует переместиться на более высокие этажи зданий или отыскать для убежища более прочные строения поблизости.

С обращением к нации выступил премьер-министр Синдзо Абэ, призвавший правительство принять все необходимые меры для обеспечения безопасности населения в период разгула стихии.

«Необходимо распространять оперативную и понятную информацию, принимать совместно с региональными администрациями меры предупреждающего характера, сделать все для обеспечения безопасности и спокойствия жителей», — заявил Абэ в эфире телеканала NHK.

Токийский аэропорт Ханэда временно прекратил полеты. Компания East Japan Railway Co. заявила, что с утра субботы приостановила движение поездов в столичном районе, в том числе — важнейшие рейсы в Тохоку и Хокурику.

Токийский Диснейленд, расположенный в прибрежной зоне недалеко от столицы, закрыт до воскресенья, согласно сообщению оператора объекта — Oriental Land Co. Это первое столь длительное закрытие тематического парка с 2011 года, когда разрушительное землетрясение и цунами обрушились на северо-восток Японии.

В районах предполагаемого прохождения тайфуна сосредотачивают специальную технику для откачки воды. Задействованы автономные генераторы, которые могут понадобиться в случае перебоев с электричеством.


Фото: Reuters

На помощь спасателям готовы прийти армейские подразделения. Телеканалы Японии призывают людей запасаться водой и сухпайками.

По данным метеорологического агентства, прогнозируемый объем осадков будет соответствовать уровню, вызванному тайфуном Ида в сентябре 1958 года, в результате которого более 1200 человек погибли или пропали без вести.

 
 
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Скорость тайфуна достигает 216 км/ч. Такая сила ветра предполагает потенциальное опрокидывание не только автомобилей, но даже и жилых домов - предупреждает...
 
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