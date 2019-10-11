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Испания отмечает День нации
12.10.2019 15:22 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Испании сегодня отмечают национальный праздник - День испанской нации. Именно в этот день в 1492 году испанская морская экспедиция под руководством Христофора Колумба высадилась в Америке. Поэтому дату связывают с рождением сообщества народов и Днем испанской цивилизации. В стране сегодня гремят различные музыкальные и театральные фестивали.
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В Испании сегодня отмечают национальный праздник - День испанской нации. Именно в этот день в 1492 году испанская морская экспедиция под руководством Христофора...
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