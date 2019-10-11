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В США задержана Джейн Фонда

12.10.2019 15:14 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Арест по-голливудски. В США задержана 81-летняя экоактивистка, она же знаменитая актриса - Джейн Фонда. В сеть попали кадры, как стражи порядка надели наручники на звезду, устроившую с единомышленниками пикет на ступенях Капитолия, и отвели в полицейский фургон. Однако экоактивисты оказались настойчивы. Голливудская звезда призналась, что вдохновилась шведской 16-летней активисткой Гретой Тунберг и переехала в Вашингтон специально, чтобы быть ближе к эпицентру борьбы за климат. Сегодняшний арест Джейн Фонду не остановил. Она заявила, что намерена возглавлять демонстрации на Капитолийском холме еженедельно.
 
 
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Арест по-голливудски. В США задержана 81-летняя экоактивистка, она же знаменитая актриса - Джейн Фонда. В сеть попали кадры, как стражи порядка надели наручники на...
 
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