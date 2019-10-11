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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке переходит в режим жесткой экономии

12.10.2019 15:12 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Эскалаторы отключат, закроют столовые, будут экономить на переводах документов и даже мерах безопасности, коснутся ограничения и расходов электроэнергии. Всему виной - недобросовестность некоторых стран - членов ООН, которые не платят взносы. Организация столкнулась с крупнейшим за последние 10 лет кризисом. Только США задолжали почти 700 миллионов долларов. В черном списке должников также Израиль и Саудовская Аравия. По словам Генсека ООН, только на выплаты зарплат сотрудникам требуется 92 миллиона долларов, еще 45 миллионов нужны на сопутствующие расходы.
 
 
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Эскалаторы отключат, закроют столовые, будут экономить на переводах документов и даже мерах безопасности, коснутся ограничения и расходов электроэнергии. Всему...
 
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