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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке переходит в режим жесткой экономии Эскалаторы отключат, закроют столовые, будут экономить на переводах документов и даже мерах безопасности, коснутся ограничения и расходов электроэнергии. Всему...

Эскалаторы отключат, закроют столовые, будут экономить на переводах документов и даже мерах безопасности, коснутся ограничения и расходов электроэнергии. Всему виной - недобросовестность некоторых стран - членов ООН, которые не платят взносы. Организация столкнулась с крупнейшим за последние 10 лет кризисом. Только США задолжали почти 700 миллионов долларов. В черном списке должников также Израиль и Саудовская Аравия. По словам Генсека ООН, только на выплаты зарплат сотрудникам требуется 92 миллиона долларов, еще 45 миллионов нужны на сопутствующие расходы.