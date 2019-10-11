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Путин рассказал о наличии у России оружия, «которым не обладает ни одна страна в мире»

12.10.2019 19:26 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В России уже в скором времени будут созданы ударные комплексы, которые смогут преодолеть любую систему ПРО. Об этом Владимир Путин сообщил в интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky News Arabia, фрагменты которого опубликованы в субботу.


Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

«Мы будем работать над такими ударными комплексами, которые, безусловно, преодолеют любую систему ПРО. И мы это сделаем, сейчас это уже очевидно», — цитирует ТАСС российского президента.

Путин напомнил, что системы ПРО работают против баллистических ракет. «А мы кроме того, что их [баллистические ракеты] усовершенствовали многократно, мы еще и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет», — подчеркнул президент РФ.

Путин также отметил, что продвижение НАТО на восток беспокоит Россию.

«Это военный блок, и, конечно, когда инфраструктура военного блока приближается к нашей границе, никакой радости это у нас не вызывает», — сказал он.

При этом Путин подчеркнул, что Россия чувствует эту угрозу постоянно, несмотря на все заверения в ее отсутствии со стороны Североатлантического альянса. «Мы всегда это чувствовали и всегда об этом говорили, а нам все время отвечали: «Вы не бойтесь, это не против вас. Ничего здесь страшного нет, потому что НАТО трансформируется, это уже не военная организация, она не агрессивный характер носит», — сказал Путин.

Он обратил внимание на тот факт, что устав НАТО никто не менял. «Там есть статья <…> которая говорит о военной поддержке членов своей организации и так далее», — отметил Путин.

Глава российского государства добавил, что Россия «будет [и дальше] работать над совершенствованием своих вооружений, которые могли бы противостоять любым агрессивным намерениям». По словам Путина, и в настоящее время «у России есть самое современное оружие, которым не обладает ни одна страна в мире».

В послании Федеральному собранию Путин рассказал о начале серийного производства комплекса «Авангард» и об успешных испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат» и крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой «Буревестник».

По данным РВСН, комплексы «Авангард» заступят на боевое дежурство в 2019 году в Домбаровском соединении в Оренбургской области. Как отмечали в Минобороны, всего в этом году на боевое дежурство должна заступить 31 шахтная пусковая установка ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард».

 
 
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Глава российского государства добавил, что Россия «будет [и дальше] работать над совершенствованием своих вооружений, которые могли бы противостоять любым...
 
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