Криминальная загадка Франции: глава семьи бесследно исчез, его жена и четверо детей убиты из его оружия

Источник материала: Tut.by

В субботу, 12 октября, двое сотрудников французской полиции вылетели в Шотландию для опознания задержанного накануне пассажира рейса Париж-Глазго. Путешественник с паспортом на имя Ги Жоао, подозревался в том, что его настоящее имя — Ксавье Дюпон де Лигон, которого международная полиция тщетно разыскивает с 2011 года после загадочного убийства четверых членов семьи Дюпон де Лигон в Нанте.



Фото: Reuters

Как показали проведенные французской полицией тесты, надежда опять оказалось ложной: отпечатки пальцев задержанного лишь частично совпали с отпечатками пальцев Ксавье Дюпона де Лигон, а тест ДНК дал отрицательный результат.

По сообщению газеты Le Parisien, французские следователи получили анонимный звонок с предупреждением, но не успели задержать подозреваемого в парижском аэропорту, после чего оповестили своих британских коллег.

Ночью был проведен обыск по адресу, указанному в паспорте задержанного. Источник сообщил агентству AFP, что паспорт на имя Ги Жоао был украден в 2014 году. Но соседи, опрошенные изданием Franceinfo, рассказали, что знают Ги Жоао «около тридцати лет», что он проживает с женой в Шотландии и часто бывает во Франции. Они уверены, что он не мог жить в Нанте в 2011 году и «не имеет ничего общего с Ксавье Дюпоном де Лигон».

Французским следователям вновь не удалось пролить свет на одну из самых таинственных криминальных загадок последних десятилетий. В последний раз Ксавье Дюпона де Лигон видели в апреле 2011 года: 14 апреля его зафиксировала видеокамера банкомата, а 15 апреля он пешком ушел из гостиницы в Рокбрюн-сюр-Аржане на юго-востоке Франции, причем за спиной у него был чехол, в котором вполне могла находиться винтовка.

Спустя шесть дней в яме под террасой дома в Нанте были обнаружены тела жены Ксавье Дюпона де Лигон Аньес и тела четверых его детей: Артура (21 год), Тома (18 лет), Анны (16 лет) и Бенуа (13 лет). Как установила экспертиза, все они были «методично» убиты во сне выстрелами в голову между 3 и 5 апреля 2011 года из оружия, принадлежавшего Ксавье.

По всей видимости, убийство было тщательно подготовлено — школа, в которой учились младшие дети, была предупреждена, что семья переезжает в Австралию, а в почтовом ящике нашлось письмо, в котором Ксавье Дюпон де Лигон сообщал родственникам, что его направляют в США, так как он является двойным агентом.

За прошедшие годы полиция неоднократно получала различные свидетельства, но все они оказывались ложными или не подтвержденными. Например, в середине июля 2015 года одно из СМИ Нанта получило конверт с фотографией старшего и младшего сыновей Ксавье Дюпона де Лигон и надписью на обороте «Я еще жив». Отправителя письма установить не удалось. Ксавье Дюпон де Лигон бесследно исчез, и до сих пор не установлено, жив ли он или покончил с собой.