В Польше началось голосование на парламентских выборах. Победу пророчат правящей партии

Источник материала: Tut.by

Очередные парламентские выборы начались в воскресенье в Польше. Правящая партия «Право и справедливость» экс-премьера Ярослава Качиньского готовится одержать победу.



Ярослав Качиньский. Фото: Reuters

Отдать свой голос на выборах могут более 30 млн поляков на 27 415 избирательных участках как внутри страны, так и за ее пределами. В бюллетенях для голосования избиратели увидят в основном представителей пяти политических объединений, зарегистрировавших своих кандидатов в каждом из 41 избирательного округа. Гражданам Польши предстоит выбрать 460 депутатов Сейма (нижней палаты парламента) и 100 сенаторов (членов верхней палаты). Выборы в Сейм проходят по пропорциональной системе, а выборы в Сенат - по одномандатным избирательным округам. Голосование в Польше продлится 14 часов, если не возникнут обстоятельства, которые заставят Государственную избирательную комиссию продлить работу каких-то отдельных участков. Согласно плану, все участки для голосования должны закрыться в 22:00. Сразу же после этого местные СМИ опубликуют данные экзитполов.

Фаворитом выборов является правящая партия «Право и справедливость», которую с 2003 года возглавляет Ярослав Качиньский. По прогнозам портала Ewybory, который высчитывает средний показатель опросов, она получит 46% голосов. Главная оппозиционная сила — центристская «Гражданская коалиция» — может получить 27%. За коалицию левых партий собираются отдать голос 13% поляков.



«Право и справедливость» почти наверняка получит больше всего голосов, однако не факт, что сможет в одиночку возглавить правительство, полагает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. «Если «Право и справедливость» не сможет завоевать большинство, ей предстоит непростой переговорный процесс, потому что другие партии не испытывают теплых чувств к консерваторам», — сказал он РБК .



Существует вероятность, при которой «Право и справедливость» перейдет в оппозицию, а в правящую коалицию войдут центристские и левые партии. Такому сценарию может помешать то, что некоторые небольшие партии — например, Польская крестьянская партия — могут не преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в парламент, отмечает издание Politico. В настоящее время поддержка «крестьян» составляет 7%, следует из данных Ewybory.



«Право и справедливость» победила на прошлых выборах в 2015 году, получив 37,5% голосов. Это позволило ей установить контроль над 235 креслами в 460-местном сейме. Таким образом, националисты смогли прервать серию побед либеральной партии «Гражданская платформа», которая удерживала власть с 2007 года.



Одна из причин успеха "ПиС" — уверенный рост экономики Польши и щедрая бюджетная политика правительства, отмечает профессор политических наук в Университете Сассекса Алекс Щербяк. По его словам, партии «Право и справедливость» удалось претворить в жизнь те обещания, которые она дала избирателям на прошлых выборах в 2015 году, в частности, увеличить пособия на детей. «Подобные программы социальной помощи помогают повысить ставки в избирательной борьбе, повышая явку сторонников партии [«Право и справедливость»], усилив их опасения, что либеральная оппозиция откажется от программ соцпомощи», — пояснил он. Рост затрат на соцпрограммы действительно помог «Праву и справедливости» привлечь поддержку людей из глубинки, малоимущих граждан и многодетных семей, утверждает Вадим Трухачев.



Польша не сталкивалась с рецессией с 1992 года. В 2017 году ВВП Польши вырос на 4,9%, в 2018 году — на 5% (данные Eurostat). ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности) в стране вырос с €19,9 тыс. в 2015 году до €21,9 тыс. к 2018 году. По итогам 2019 года экономика страны должна вырасти на 4,3%, в 2020 году — на 3,7%, следует из прогнозов Deutche Bank (доклад банка имеется в распоряжении РБК).



Помогает «Праву и справедливости» и ее имидж защитника национальных ценностей и борца против элит. Внутри Польши националисты критикуют посткоммунистические элиты, которые не обращали внимание на жителей провинций и людей с консервативными взглядами, объясняет Щербяк. Несмотря на опасения узурпации власти «Правом и справедливостью», «многие рядовые поляки, которые прежде считали себя гражданами второго класса, <...> почувствовали, что к ним относятся с уважением», утверждает он.



Кроме того, «Право и справедливость» критикует европейские элиты за навязывание Польше мер, которые идут вразрез с ее ценностями и интересами. Многие поляки, в частности, недовольны намерением Евросоюза обязать Варшаву принимать у себя мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, отметил Трухачев. Согласно опросу организации CBOS, 70% поляков выступают против принятия беженцев. 66% считают бесконтрольную миграцию серьезной проблемой для страны, следует из опроса исследовательской службы Ipsos для аналитического центра «Фонд Эберта».



Критика Евросоюза правящей партией соответствует настроениям многих избирателей, которые считают важным свое культурное единообразие, соглашается Щербяк. Многие в Польше опасаются, что им не удастся без труда интегрировать беженцев в общество и что их политическая система может столкнуться с такой же нестабильностью, которая возникла на Западе, добавил он. Хотя большинство поляков выступают за углубление партнерства с ЕС, 66% считают, что принимаемые на уровне Союза решения часто не совпадают с интересами Польши (данные опроса Ipsos).