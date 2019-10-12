Путин сообщил о продолжении разработок в России передовых вооружений

«Это ракетные комплексы, которые летят по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью. Гиперзвукового оружия пока ни у кого нет. В ведущих армиях мира оно, безусловно, рано или поздно появится. Но и у нас к этому времени уже кое-что появится. Я уже знаю, что. [Знаю], над чем наши ученые, инструкторы и инженеры работают», — рассказал Путин.

Президент отметил, что Россию «не может не беспокоить ситуация, связанная с международной стратегической стабильностью и безопасностью». Он напомнил, что еще в 2002 году США вышли из Договора по противоракетной обороне, «который являлся краеугольным камнем всей системы стратегической безопасности в мире, потому что ограничивал возможности создания противоракетной обороны для обоих государств». По словам Путина, смысл документа состоял в том, «чтобы ни у одной из сторон не возникало иллюзий, что она может победить в ядерной войне».

«Но США вышли из этого договора, стараясь обеспечить себе явные стратегические преимущества и полагая, что у них такой зонтик будет, а у России нет, и таким образом Россия будет очень уязвимой, а территория США получит такое прикрытие в виде системы противоракетной обороны», — добавил Путин.

Он рассказал, что еще в те годы предупреждал американских коллег, что Россия не будет тратить десятки миллиардов на подобные системы, но будет вынуждена сохранять стратегический баланс и будет «работать над такими ударными комплексами, которые, безусловно, преодолеют любую систему ПРО». «И мы это сделали, сейчас это уже очевидно. Системы ПРО работают против баллистических ракет, летящих по баллистической траектории, а мы, кроме того, что их (баллистические ракеты) усовершенствовали многократно, мы еще и создали другое оружие, которого пока ни у кого в мире нет», — указал Путин.

Он добавил, что «к сожалению, так или иначе, все это привело к определенной гонке вооружений, и это уже состоявшийся факт».

Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, не может ли возможная новая гонка вооружений спровоцировать начало второй холодной войны, выразил надежду, что этого не произойдет. «Не хотелось бы. Во всяком случае, Россию это затронет в наименьшей степени, потому что, как я уже сказал, перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых пока нет ни у кого в мире, у нас есть. Мы уже свой путь в известной степени в этом смысле прошли, теперь мы думаем над перспективами, работаем спокойно», — сказал он.