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Киев возмущен встречей Эрдогана с крымскими депутатами Госдумы России
13.10.2019 16:37 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
После встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российской делегацией, в которую вошли два депутата Госдумы РФ, выбранные в Крыму (Наталья Поклонская и Руслан Бальбек), украинский МИД направил Анкаре ноту протеста и вызвал посла Турции. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщает украинское
«Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство», — цитирует издание заявление министерства иностранных дел.
Российская делегация во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным прибыла в Стамбул накануне, 12 октября, для участия в конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. В тот же день депутат Госдумы из Крыма Наталья Поклонская опубликовала в Facebook фотографию своего рукопожатия с Эрдоганом.
Официальная Анкара не признает законность российской оккупации Крыма.
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Российская делегация во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным прибыла в Стамбул накануне, 12 октября, для участия в конференции спикеров парламентов...
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