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МВФ может не дать Украине новый кредит из-за «ПриватБанка» и Коломойского

13.10.2019 18:58 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова заявила, что переговоры между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) о новом кредите могут замедлиться из-за спора с олигархом Игорем Коломойским по «ПриватБанку». Об этом она сказала в интервью Reuters.


Фото: facebook.com/ekrozhkova

Она напомнила, что сейчас правительство Украины ведет переговоры о новой кредитной программе МВФ объемом 3,9 млрд долларов, однако размер программы может быть увеличен до 8 млрд.

«Обсуждение с МВФ следующего транша финансирования заморожено из-за проблем „ПриватБанка“. Это для них и для международного сообщества — красная линия», — сказала Рожкова.

Кроме того, замглавы НБУ предупредила об опасности для инвестиционного климата Украины, если спор не урегулируют. По ее мнению, вопрос «ПриватБанка» должен быть решен не путем расчетов с бывшими владельцами.

В серии судебных процессов Коломойский пытается вернуть себе контроль над "ПриватБанком".

С момента начала президентской предвыборной кампании в этом году деловые связи президента Владимира Зеленского с Коломойским были под пристальным вниманием. Зеленский отвергал предложения о том, что он поможет бизнесмену вернуть себе "ПриватБанк" или получить компенсацию.

В четверг он заявил на пресс-конференции, что готов обсудить судьбу "ПриватБанка" с Коломойским, но подчеркнул, что будет защищать интересы государства.

По словам Рожковой, МВФ до сих пор не убежден в стремлении к реформам при Зеленском. «Речь идет о судебной реформе, верховенстве закона. Речь идет об олигархической структуре власти».

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом может быть подписана в декабре. Премьер отметил, что к моменту подписания документа будет несколько этапов.

Кроме того, издание Bloomberg писало, что Украина договаривается с Международным валютным фондом о новой программе расширенного финансирования EFF объемом 5 млрд долларов.

 
 
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Заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова заявила, что переговоры между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) о новом кредите...
 
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