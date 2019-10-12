СМИ сообщили о намерении сирийской армии вступить на курдские территории

Источник материала: Tut.by

Ливанский телеканал Al Mayadeen, который поддерживает официальный Дамаск, сообщил о скором вступлении сирийской армии на территории, которые контролируют курдские «Сирийские демократические силы».

По его информации, в ближайшие 48 часа правительственные войска должны занять города Манбидж и Кобани — крупнейшие населенные пункты в северо-восточной части провинции Алеппо, остававшиеся под контролем курдов.

Официального подтверждения этой информации со стороны сирийских властей пока нет. Правительственное агентство SANA опубликовало лишь призывы курдских старейшин отказываться от службы в отрядах «Сирийских демократических сил» и присоединяться к сирийской армии на фоне продолжающегося наступления турецкой армии.

Турки и поддерживаемые ими отряды несколько дней назад атаковали курдов в провинциях Ракка и Хасака, граничащих с Турцией. При этом активных военных действий в провинции Алеппо не велось.

Сообщению ливанского телеканала предшествовало заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что в свете расширяющейся военной операции США выводят свой контингент из северной Сирии. При этом он заявил, что существует опасность вступления в конфликт на севере страны российских и сирийских военных.