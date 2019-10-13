ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Во Франции за распространение радикальных идей с 2018 года закрыто четыре школы

13.10.2019 23:58 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Французские власти с февраля 2018 года закрыли четыре школы, а также свыше 120 питейных заведений в связи с признаками распространения радикальных идей. Об этом сообщил в Facebook министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер.

«Мы реализуем план по борьбе с радикализацией в микрорайонах. С февраля 2018 года мы смогли закрыть благодаря ему четыре школы, девять культурных и общественных учреждений и 129 питейных заведений. Все они были рассадниками ненависти, мы заставили их уважать республику», — написал он в колонке, опубликованной в воскресенье вечером.

Глава МВД также напомнил, что с момента вступления в силу в ноябре 2017 года закона о борьбе с терроризмом было проведено 199 индивидуальных проверок и закрыто «семь мест отправления культа, превратившихся в школы фундаментализма». По его словам, Франция депортировала 362 иностранца, уличенных в симпатиях радикальным идеям, а также выдворила четырех имамов, уличенных в пропаганде ненависти и чтении проповедей фундаменталистского толка.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также девять культурных и общественных учреждений и 129 питейных заведений, отметил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер
 
Новости дня
Новости в мире
 
«Могло быть и больше голосов». Правящая партия побеждает на выборах в Польше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика