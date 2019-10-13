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Во Франции за распространение радикальных идей с 2018 года закрыто четыре школы
13.10.2019 23:58 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Французские власти с февраля 2018 года закрыли четыре школы, а также свыше 120 питейных заведений в связи с признаками распространения радикальных идей. Об этом сообщил в
«Мы реализуем план по борьбе с радикализацией в микрорайонах. С февраля 2018 года мы смогли закрыть благодаря ему четыре школы, девять культурных и общественных учреждений и 129 питейных заведений. Все они были рассадниками ненависти, мы заставили их уважать республику», — написал он в колонке, опубликованной в воскресенье вечером.
Глава МВД также напомнил, что с момента вступления в силу в ноябре 2017 года закона о борьбе с терроризмом было проведено 199 индивидуальных проверок и закрыто «семь мест отправления культа, превратившихся в школы фундаментализма». По его словам, Франция депортировала 362 иностранца, уличенных в симпатиях радикальным идеям, а также выдворила четырех имамов, уличенных в пропаганде ненависти и чтении проповедей фундаменталистского толка.
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Также девять культурных и общественных учреждений и 129 питейных заведений, отметил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер
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