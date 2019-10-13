«Могло быть и больше голосов». Правящая партия побеждает на выборах в Польше

По подсчетам социологов, правящая в Польше партия Ярослава Качиньского «Закон и справедливость» (ЗиС) завоевала 43,6% голосов и может сохранить большинство в парламенте, получив 239 мандатов.

Крупнейшая оппозиционная сила «Гражданская коалиция», в которую вошли партии «Гражданская платформа», «Зеленые», «Новочесна» и «Инициатива Польска», по предварительным данным, получила 27,4% и 130 мандатов.

После четырех лет отсутствия в польский парламент возвращаются левые силы. Союз демократических левых сил — партии «Весна» и «Левица разем», объединившиеся под названием «Левые», — получил 11,9% голосов, что соответствует 43 мандатам.

С четвертого места в парламент Польши проходит «Польская коалиция» в составе Польской крестьянской партии и партии «Кукиз-15». Их предварительный результат — 9,6% и 34 мандата. Пятое место с 6,4% заняло объединение праворадикальных сил под названием «Конфедерация». Если результаты экзитпола подтвердятся, они получат в новом Сейме 13 мандатов.

Лидер правящей в Польше с 2015 года партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский считает, что его политическое объединение должны поддерживать больше граждан страны.

Политик отметил, что многие не проголосовали за партию власти. «Нужно подумать, как улучшить ситуацию в нашей стране», — указал он.

«Мы партия, которая заслуживает большего. Мы получили много, но заслуживаем большего», — сказал Качиньский, пояснив, что нужно лучше работать, нужно больше идей для тех социальных групп, которые партию не поддержали.

«Мы завершаем определенный этап. Начинаем новый. Надеюсь, он завершится еще большим успехом», — заключил политик.

Польская оппозиция признала свое поражение на парламентских выборах, но считает, что сражалась в нечестной борьбе. Такое мнение высказал лидер партии «Гражданская платформа» Гжегож Схетина.

«Это была сложная кампания. Это были тяжелые четыре года. Это был неравный бой. Не было правил. У нас не было ощущения, что мы вступаем в честную борьбу, что противник использует честные методы», — отметил политик.

«Впереди у нас президентские выборы. Мы верим в успех», — сказал Схетина.

Государственная избирательная комиссия намерена представить первые официальные данные уже к вечеру понедельника. Явка, по предварительным данным, составила рекордные 61,1%.